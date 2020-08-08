Инцидент на полигоне Минобороны под Северодвинском 8 августа 2019 года

После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией. После взрыва несколько сотрудников отбросило в море. В "Росатоме" отметили, что поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших. Только после этого было заявлено о гибели пяти сотрудников, которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты.