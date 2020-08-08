Инцидент на полигоне Минобороны под Северодвинском 8 августа 2019 года

8 августа 2019 года на полигоне Минобороны в районе села Нёнокса в Архангельской области, в 30 километрах от Северодвинска, произошел взрыв с возгоранием при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Полигон "Нёнокса" был основан в 1954 году. С тех пор здесь провели более двух с половиной тысяч пусков баллистических и крылатых ракет. В этих местах обкатывали, как говорят военные, практически все ракеты для ВМФ.
В госкорпорации "Росатом" сообщили, что испытания ракеты проходили на морской платформе.
После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией. После взрыва несколько сотрудников отбросило в море. В "Росатоме" отметили, что поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших. Только после этого было заявлено о гибели пяти сотрудников, которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты.
Еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести.
В результате взрыва погибли Алексей Вьюшин, Владислав Яновский, Вячеслав Липшев, Евгений Коратаев и Сергей Пичугин. Все они были сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), расположенного в городе Саров Нижегородской области.
РФЯЦ-ВНИИЭФ (входит в ядерный оружейный комплекс Росатома) – крупнейший российский научно-технический центр, который решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Как сообщается на сайте ВНИИЭФ, в числе основных задач центра – обеспечение надежности ядерного арсенала России.
В саровском ядерном центре ведутся работы по повышению технических характеристик и эффективности отечественного ядерного оружия.
Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики погибли при испытаниях "нового специзделия" (специальными изделиями (специзделиями) в оборонно-промышленном комплексе называются образцы вооружений и военной техники).
Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков отметил, что сотрудники центра пытались предотвратить ЧП, но им это не удалось.
В связи с гибелью сотрудников Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в городе Саров был объявлен двухдневный общегородской траур.
Вскоре после инцидента в Северодвинске было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона: высокий уровень излучения в городе отмечался в течение получаса. Как пояснил начальник отдела гражданской защиты администрации Северодвинска Валентин Магомедов, уровень радиации на полчаса повысился до 2 мкЗв/ч.
По информации Росгидромета, после взрыва на военном полигоне в Северодвинске обнаружили радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана. По предположению ведомства, изотопы и стали причиной кратковременного повышения радиоактивного фона в день аварии.
13 августа главное управление МЧС по Архангельской области сообщило, что лабораторный анализ проб грунта, воды и песка, бравшихся с 8 августа, показал, что все они соответствуют естественному природному фону по альфа-, бета- и гамма-частицам. По информации ведомства, радиационный фон был в норме в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, в Онежском, Приморском районах и населенном пункте Нонекса. В ведомстве добавили, что замеры проб, выполненные независимыми экспертами, показали результаты, идентичные полученным специалистами центра гигиены и эпидемиологии по Северодвинску.
Незадолго до этого в Финляндии также подтвердили, что радиационный фон после инцидента в российском Северодвинске находится в норме. Об этом заявили в Центре радиационной и атомной безопасности Финляндии (STUK).
В конце августа губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что угрозы для жизни и здоровья жителей из-за ЧП на военном полигоне под Северодвинском не было и нет.
Глава Карелии Артур Парфенчиков также заявил, что радиационный фон в регионе после взрыва на полигоне под Северодвинском в норме.
После взрыва в СМИ появилась информация о том, что врачи, оказывавшие помощь пострадавшим при взрыве, якобы не были предупреждены о том, что к ним поступили пациенты с радиоактивным облучением.
Губернатор Архангельской области при содействии Минздрава организовал обследование сотрудников системы здравоохранения, помогавших в ликвидации ЧП. Его прошли более 110 человек, и у них не было обнаружено "превышения допустимых уровней радиоактивности".
Министр здравоохранения РФ (2012-2020) Вероника Скворцова также заявила, что здоровью врачей, оказывавших помощь пострадавшим после взрыва на полигоне в Северодвинске, ничто не угрожает.
Погибшие испытатели были погребены с воинскими почестями на аллее почетных захоронений городского кладбища Сарова. В последний путь их проводили под государственный гимн России.
Почетный караул произвел из карабинов залпы траурного салюта.
Все они посмертно были награждены орденами Мужества.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ноябре 2019 года заявил, что расследования в отношении взрыва на полигоне под Северодвинском носят исключительно секретный характер.
В августе 2020 года в Сарове будет открыт мемориальный комплекс, посвященный испытателям и создателям ядерного оружия. Идея увековечивания памяти специалистов ядерно-оружейного комплекса, работающих на грани смертельного риска во имя безопасности Родины, погибших 8 августа 2019 года в Архангельской области, была предложена генеральным директором Госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым. Руководство РФЯЦ-ВНИИЭФ и администрация города Сарова поддержали инициативу.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников