Глава "Росатома" прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском

КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) погибли в Архангельской области при испытаниях "нового специзделия", заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев на прощании с погибшими.

"Они до последнего остались преданы своему долгу и ушли как настоящие герои. <…> Такие люди — гордость нашей страны, гордость атомной отрасли. Лучшей памятью для них станет наша дальнейшая работа над новыми образцами вооружений, которая обязательно будет доведена до конца", — приводятся слова Лихачева в сообщении "Росатома".

Он добавил также, что подвиг погибших войдет в историю отрасли.

"Я выражаю глубокие соболезнования семьям и коллегам наших погибших товарищей. Мы всегда будем помнить о них, их имена и их подвиг станут неотъемлемой частью истории атомной отрасли", — сказал Лихачев.

Глава госкорпорации отметил, что сотрудники предприятия, которые остаются в больнице после ЧП, получают лучшую медпомощь. Лихачев также пожелал им скорейшего выздоровления.

Первый замглавы администрации президента и председатель наблюдательного совета "Росатома" Сергей Кириенко на церемонии прощания сообщил, что погибших представили к высоким государственным наградам.

По его словам, сотрудники госкорпорации взяли на себя риск проведения испытаний, "который, к сожалению, сколько ни просчитывай заранее, сколько ни готовься, но исключить на все 100 процентов невозможно никогда".

Специальными изделиями (специзделиями) в оборонно-промышленном комплексе называются образцы вооружений и военной техники.

Пожар и взрыв

В военной части около города Северодвинска Архангельской области 8 августа произошло ЧП с пожаром и последующим взрывом. В Минобороны заявили, что инцидент произошел во время испытаний реактивной жидкостной двигательной установки.

"Росатом" сообщил о гибели пяти своих сотрудников, это сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский.

Госпорпорация окажет финансовую помощь семьям погибших.