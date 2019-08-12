Глава "Росатома" прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) погибли в Архангельской области при испытаниях "нового специзделия", заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев на прощании с погибшими.
"Они до последнего остались преданы своему долгу и ушли как настоящие герои. <…> Такие люди — гордость нашей страны, гордость атомной отрасли. Лучшей памятью для них станет наша дальнейшая работа над новыми образцами вооружений, которая обязательно будет доведена до конца", — приводятся слова Лихачева в сообщении "Росатома".
Он добавил также, что подвиг погибших войдет в историю отрасли.
"Я выражаю глубокие соболезнования семьям и коллегам наших погибших товарищей. Мы всегда будем помнить о них, их имена и их подвиг станут неотъемлемой частью истории атомной отрасли", — сказал Лихачев.
© Фото : страница #ГоворитСаров во ВКонтакте / Александр ДорохинПрощание с сотрудниками ядерного центра погибшими в Архангельской области во время испытаний
Прощание с сотрудниками ядерного центра погибшими в Архангельской области во время испытаний
Глава госкорпорации отметил, что сотрудники предприятия, которые остаются в больнице после ЧП, получают лучшую медпомощь. Лихачев также пожелал им скорейшего выздоровления.
Первый замглавы администрации президента и председатель наблюдательного совета "Росатома" Сергей Кириенко на церемонии прощания сообщил, что погибших представили к высоким государственным наградам.
По его словам, сотрудники госкорпорации взяли на себя риск проведения испытаний, "который, к сожалению, сколько ни просчитывай заранее, сколько ни готовься, но исключить на все 100 процентов невозможно никогда".
Специальными изделиями (специзделиями) в оборонно-промышленном комплексе называются образцы вооружений и военной техники.
Пожар и взрыв
В военной части около города Северодвинска Архангельской области 8 августа произошло ЧП с пожаром и последующим взрывом. В Минобороны заявили, что инцидент произошел во время испытаний реактивной жидкостной двигательной установки.
"Росатом" сообщил о гибели пяти своих сотрудников, это сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский.
Госпорпорация окажет финансовую помощь семьям погибших.
© Фото : РосатомСотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Владислав Яновский
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Сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Владислав Яновский
© Фото : Росатом
© Фото : РосатомСотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей Пичугин
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Сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей Пичугин
© Фото : Росатом
© Фото : РосатомСотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Вячеслав Липшев
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Сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Вячеслав Липшев
© Фото : Росатом
© Фото : РосатомСотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Евгений Коратаев
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Сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Евгений Коратаев
© Фото : Росатом
© Фото : РосатомСотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Алексей Вьюшин
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Сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Алексей Вьюшин
© Фото : Росатом
1 из 5
Сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Владислав Яновский
© Фото : Росатом
2 из 5
Сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей Пичугин
© Фото : Росатом
3 из 5
Сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Вячеслав Липшев
© Фото : Росатом
4 из 5
Сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Евгений Коратаев
© Фото : Росатом
5 из 5
Сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Алексей Вьюшин
© Фото : Росатом