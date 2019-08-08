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РИА Новости

Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском

13:17, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны.
"При испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия. В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались".
Министерство обороны
Входят ли двое погибших в общее число из шести пострадавших, неясно.
Все раненые доставлены в больницы, в каком состоянии они находятся, не сообщается.
В военном ведомстве подчеркнули, что после ЧП никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.
В Архангельской областной больнице РИА Новости сообщили, что в район села Нёнокса, где произошел взрыв на полигоне, вылетел вертолет с двумя бригадами врачей.
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Взрыв на полигоне под АрхангельскомАрхангельская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Нам не нужен внешний враг. С нашим руководством в разных структурах, мы сами все развалим и погубим! Все равно наказаний не будет, а стрелочников не жалко.
8 августа, 13:48
mmirnvas
81105159
Не часто ли стали случаться ЧП. Или просто нам стали чаще о них рассказывать? Может от чего отвлечь? А может типа сплотить народ общим горем?
8 августа, 13:58
Роман Коломинов
53303041
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