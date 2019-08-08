Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны.

"При испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия. В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались". Министерство обороны

Входят ли двое погибших в общее число из шести пострадавших, неясно.

Все раненые доставлены в больницы, в каком состоянии они находятся, не сообщается.

В военном ведомстве подчеркнули, что после ЧП никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.