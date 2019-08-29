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РИА Новости

Скворцова сообщила о здоровье врачей, лечивших пострадавших в Северодвинске

19:20 29.08.2019 (обновлено: 20:21 29.08.2019)
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© REUTERS / STRINGERКПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
© REUTERS / STRINGER
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Все врачи, оказывавшие помощь пострадавшим после взрыва на полигоне в Северодвинске, обследованы, их здоровью ничто не угрожает, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Взрыв на военном полигоне произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. По данным "Росатома", погибли пять сотрудников ядерного центра из Сарова (Нижегородская область), основной профиль работы которого - разработки в области ядерного оружия. Позже в СМИ появилась информация о том, что врачи, оказывавшие помощь пострадавшим при взрыве, якобы не были предупреждены о том, что к ним поступили пациенты с радиоактивным облучением.
"В Северодвинске работала специальная комиссия министерства здравоохранения и Федерального медико-биологического агентства, все без исключения врачи обследованы. Превышения ни у кого нет, более того, обследована щитовидная железа на предмет накопления радиоактивных йодов. Все здоровы. Официальное заключение было дано, волнений никаких не должно быть. Весь состав больницы областной, речь идет и о врачах больницы Северодвинска, и областной больницы в Архангельске, они все здоровы, их здоровью ничего не угрожает", - сказала Скворцова на пресс-конференции.
В настоящее время известно 24 изотопа йода, из которых радиоэкологическую опасность представляют в основном два изотопа - йод-131 и йод-129, которые могут накапливаться в щитовидной железе людей.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов
26 августа, 16:49РИА Новости
Архангельский губернатор заявил, что после ЧП в Неноксе угрозы жителям нетЖителям региона ничего не угрожает после взрыва, заявил архангельский губернатор
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Взрыв на полигоне под АрхангельскомРосатомВероника СкворцоваМоскваНижегородская областьРоссияОбщество
Популярные комментарии
Не "радиоактивных ионов", а радиоактивных изотопов. Непростительное невежество для министра.
29 августа, 19:30
Владимир Белогорский
1020000
Мы тебе конечно верим.
29 августа, 22:00
Вася Кремлеботов
540002
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