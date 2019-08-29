Скворцова сообщила о здоровье врачей, лечивших пострадавших в Северодвинске

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Все врачи, оказывавшие помощь пострадавшим после взрыва на полигоне в Северодвинске, обследованы, их здоровью ничто не угрожает, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Взрыв на военном полигоне произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. По данным "Росатома", погибли пять сотрудников ядерного центра из Сарова (Нижегородская область), основной профиль работы которого - разработки в области ядерного оружия. Позже в СМИ появилась информация о том, что врачи, оказывавшие помощь пострадавшим при взрыве, якобы не были предупреждены о том, что к ним поступили пациенты с радиоактивным облучением.

"В Северодвинске работала специальная комиссия министерства здравоохранения и Федерального медико-биологического агентства, все без исключения врачи обследованы. Превышения ни у кого нет, более того, обследована щитовидная железа на предмет накопления радиоактивных йодов. Все здоровы. Официальное заключение было дано, волнений никаких не должно быть. Весь состав больницы областной, речь идет и о врачах больницы Северодвинска, и областной больницы в Архангельске, они все здоровы, их здоровью ничего не угрожает", - сказала Скворцова на пресс-конференции.