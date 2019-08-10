В "Росатоме" рассказали подробности взрыва при испытаниях ракеты

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В госкорпорации "Росатом" рассказали журналистам о взрыве ракеты во время испытаний на полигоне в Архангельской области.

"Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией", — сообщили в департаменте коммуникаций "Росатома".

После взрыва несколько сотрудников отбросило в море, так что была надежда найти их живыми.

"Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших. Только после этого было заявлено о гибели пяти сотрудников "Росатома", которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты", — отметили в пресс-службе.

При этом в корпорации подчеркнули, что погибшие знали о важности и потенциальной опасности работ. "Специалисты работают в условиях потенциального риска, присущего всем испытаниям", — сказал представитель "Росатома", добавив, что имело место стечение факторов, как это нередко происходит при испытаниях новых технологий.

В "Росатоме" также пообещали оказать финансовую помощь семьям погибших.

"Это малая часть того, что мы можем сделать в знак признательности к самоотверженной работе испытателей, отдавших свои жизни во благо безопасности всех нас", — сказал представитель госкорпорации.

Восьмого августа на полигоне Минобороны в Архангельской области, в 30 километрах от Северодвинска, произошел взрыв с возгоранием при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Первоначально сообщалось о двух погибших, позже "Росатом" уточнил, что погибли пять его сотрудников.