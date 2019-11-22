Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T10:24+0300
https://ria.ru/20191122/1561437172.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156145/35/1561453500_0:0:3136:1764_1036x0_80_0_0_42232a35dd6fda84fe0d2125af1184aa.jpg
РИА Новости

Путин рассказал, что погибшие в Северодвинске создавали уникальное оружие

03:12 22.11.2019 (обновлено: 10:24 22.11.2019)
112985
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле с семьями сотрудников, погибших при испытаниях под Северодвинском
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле с семьями сотрудников, погибших при испытаниях под Северодвинском
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Владимир Путин в Кремле вручил присужденные посмертно ордена Мужества вдовам пятерых сотрудников "Ростатома", которые в августе погибли под Северодвинском при испытаниях новейшей ракетной двигательной установки.
"Прежде всего, это мой долг, но все-таки и почетная миссия: выразить вам глубокие искренние соболезнования", — сказал глава государства.
Здание Министерства иностранных дел России
18 октября, 19:34
МИД передал США ноту протеста из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
Он сказал, что потерять самого близкого человека всегда больно и тяжело.
"На мой взгляд, важно, чтобы вы не просто получили награду за своих близких, а услышали слова искреннего сочувствия и соболезнования от лица российского государства и оценку того, что делали и сделали ваши близкие", — сказал Путин.
По словам президента, погибшие сотрудники выбрали для себя особую миссию — защищать Россию, и они до конца с честью выполнили свой долг.
Президент добавил, что эти люди стремились, разрабатывая передовое оружие, обеспечить для будущих поколений мир.
"Мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами. Мы все ими гордимся и всегда будем помнить о них", — отметил Путин.

"Особая миссия"

По словам главы государства, у погибших сотрудников была "действительно особая миссия".
"Это не рядовая работа, которая привела к трагедии. Посвятить себя, свою жизнь такому делу — это мужественный, серьезный выбор гражданина и патриота страны", — сказал он.
Путин отметил, что каждый из пяти посмертно награжденных был блестящим и талантливым специалистом, испытателем экстра-класса, каждый внес незаменимый вклад в укрепление государства.
Флаг США на здании посольства
17 октября, 20:28
Посольство США объяснило, зачем дипломаты поехали в Северодвинск
По словам президента, сам факт обладания такими уникальными технологиями стал надежной гарантией мира на Земле. Он пообещал, что, несмотря ни на что, ядерное оружие в России будут совершенствовать.
Путин сказал, что ордена, которыми посмертно наградили этих работников, должны по праву храниться в их семьях. По его словам, все люди смертны, однако при этом важно, как человек прожил свою жизнь.
"Ваши близкие прожили свою жизнь достойно", — подчеркнул президент.
Путин заверил, что и сам он, и его коллеги всегда готовы будут оказать поддержку. Затем общение с родственниками погибших продолжилось за чаепитием в неформальной обстановке.

ЧП в Архангельской области

В 30 километрах от Северодвинска на полигоне Минобороны 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием.
Росатом сообщил о гибели пяти своих специалистов. Еще три работника ядерного центра в Сарове получили ранения.
1481024111143
Обсудить 31
Взрыв на полигоне под АрхангельскомРосатомВладимир ПутинСеверодвинскБезопасностьОбщество
Популярные комментарии
Испытание оружия прошло успешно - Северодвинск теперь непригоден для проживания. Но переселять людей, как из Чернобыля, мы не будем - на них будут ставиться медико-генетические эксперименты. Генетики со всего мира будут ездить в наш Северодвинск, как физики ездят в швейцарский ЦЕРН. Это прорыв!
22 ноября, 06:23
Анатолий Сердюков
52124697
Ну, мир-то они скорей всего обеспечили для их собственных детей, а для остальных - выживание на подачки от государстве.
22 ноября, 06:09
ddr.zorin
53111588
Рекомендуем
Трубы для строительства газопровода Северный поток — 2
В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
Буксировка задержанных украинских катеров и буксира из порта Керчи
Адвокат Полозов объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на поезде Иволга от Белорусского вокзала по маршруту Одинцово-Лобня Московских центральных диаметров
Путин назвал новый порядок медосмотра водителей чушью
Медосмотр
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
Зенитный ракетный комплекс С-400
Госдеп предложил Турции избавиться от российских С-400
Певица Светлана Лобода
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жительница Дагестана утопила дочь в реке
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью члена правящей семьи ОАЭ
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Генпрокуратура назвала новые правила медосмотра водителей ошибкой Минздрава
Пожар в поселении Мосрентген на 44 километре МКАД. 21 ноября 2019
Площадь пожара в новой Москве достигла тысячи "квадратов"
Корабль в Южно-Китайское море
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о взрыве в Южно-Китайском море
Экс-президент СССР Михаил Горбачев перед началом военного парада, посвящённого 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР
Военнослужащие пограничного управления ФСБ России
В Приамурье задержали двух обмороженных нелегалов из Эфиопии
Штурмовой автоматный комплекс ШАК-12
В National Interest автомат ШАК-12 назвали ужасом на поле боя
Рабочий на газовой станции рядом с городом Боярка на Украине
Выяснилось, кто проиграл в украинско-российском газовом споре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:13Медведев отметил разницу в зарплатах руководства и рядовых бюджетников
18:07Медведев призвал создать условия для обновления детских учреждений
18:05Суд продлил срок задержания замглавы Росалкогольрегулирования
18:05Собянин в преддверии Дня матери вручил награды многодетным семьям
18:04МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
18:00Медведев в субботу встретится Кадыровым
17:58Медведев предложил, как можно трансформировать четырехдневку
17:57Адвокат рассказал о самочувствии экстрадированного в США Буркова
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Суд по делу обвиняемого в США Буркова пройдет 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
Лента новостейМолния