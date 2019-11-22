Путин рассказал, что погибшие в Северодвинске создавали уникальное оружие

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле с семьями сотрудников, погибших при испытаниях под Северодвинском

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Владимир Путин в Кремле вручил присужденные посмертно ордена Мужества вдовам пятерых сотрудников "Ростатома", которые в августе погибли под Северодвинском при испытаниях новейшей ракетной двигательной установки.

"Прежде всего, это мой долг, но все-таки и почетная миссия: выразить вам глубокие искренние соболезнования", — сказал глава государства.

Он сказал, что потерять самого близкого человека всегда больно и тяжело.

"На мой взгляд, важно, чтобы вы не просто получили награду за своих близких, а услышали слова искреннего сочувствия и соболезнования от лица российского государства и оценку того, что делали и сделали ваши близкие", — сказал Путин.

По словам президента, погибшие сотрудники выбрали для себя особую миссию — защищать Россию, и они до конца с честью выполнили свой долг.

Президент добавил, что эти люди стремились, разрабатывая передовое оружие, обеспечить для будущих поколений мир.

"Мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами. Мы все ими гордимся и всегда будем помнить о них", — отметил Путин.

Путин вручил награды семьям погибших при испытаниях под Северодвинском: «Считал необходимым встретиться с вами и лично передать вам государственные награды ваших близких» pic.twitter.com/1pGVSzNds4 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 21 ноября 2019 г.

"Особая миссия"

По словам главы государства, у погибших сотрудников была "действительно особая миссия".

"Это не рядовая работа, которая привела к трагедии. Посвятить себя, свою жизнь такому делу — это мужественный, серьезный выбор гражданина и патриота страны", — сказал он.

Путин отметил, что каждый из пяти посмертно награжденных был блестящим и талантливым специалистом, испытателем экстра-класса, каждый внес незаменимый вклад в укрепление государства.

По словам президента, сам факт обладания такими уникальными технологиями стал надежной гарантией мира на Земле. Он пообещал, что, несмотря ни на что, ядерное оружие в России будут совершенствовать.

Путин сказал, что ордена, которыми посмертно наградили этих работников, должны по праву храниться в их семьях. По его словам, все люди смертны, однако при этом важно, как человек прожил свою жизнь.

"Ваши близкие прожили свою жизнь достойно", — подчеркнул президент.

Путин заверил, что и сам он, и его коллеги всегда готовы будут оказать поддержку. Затем общение с родственниками погибших продолжилось за чаепитием в неформальной обстановке.

ЧП в Архангельской области

В 30 километрах от Северодвинска на полигоне Минобороны 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием.