Эксперт прокомментировал данные МЧС по радиационному фону в Северодвинске

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Результаты исследований проб грунта и воды, взятых в Архангельской области после ЧП на военном полигоне, и показавшие соответствие естественным показателям радиационного фона, стали доказательством того, что жителям соседних населенных пунктов ничего не угрожало, заявил РИА Новости главный редактор независимого портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.

Главное управление МЧС по Архангельской области во вторник сообщило, что лабораторный анализ проб грунта, воды и песка, бравшихся с прошлого четверга, показал, что все они соответствуют естественному природному фону по альфа-, бета- и гамма-частицам. Все эти дни естественный природный фон в городах Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, в Приморском и Онежском районах, в населенных пунктах Ненокса и Солза находился в пределах нормы, отмечалось в сообщении. В ведомстве добавили, что замеры проб, выполненные независимыми экспертами, показали результаты, идентичные полученным специалистами центра гигиены и эпидемиологии по Северодвинску.

"Это очень важная новость. Дело в том, что для достоверной оценки ситуации надо было знать не только данные по так называемым гамма-излучателям, но и по альфа- и бета-частицам, которые не фиксируются стационарными постами контроля, отслеживающими только уровни гамма-излучения", - пояснил Уваров.

"И то, что данные по всем типам излучений оказались в пределах естественного фона, доказывает, что жителям Северодвинска и других населенных пунктов не угрожало ничего", - добавил он.