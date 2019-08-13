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РИА Новости

Эксперт прокомментировал данные МЧС по радиационному фону в Северодвинске

19:30 13.08.2019
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© REUTERS / STRINGERКПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
© REUTERS / STRINGER
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Результаты исследований проб грунта и воды, взятых в Архангельской области после ЧП на военном полигоне, и показавшие соответствие естественным показателям радиационного фона, стали доказательством того, что жителям соседних населенных пунктов ничего не угрожало, заявил РИА Новости главный редактор независимого портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.
Главное управление МЧС по Архангельской области во вторник сообщило, что лабораторный анализ проб грунта, воды и песка, бравшихся с прошлого четверга, показал, что все они соответствуют естественному природному фону по альфа-, бета- и гамма-частицам. Все эти дни естественный природный фон в городах Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, в Приморском и Онежском районах, в населенных пунктах Ненокса и Солза находился в пределах нормы, отмечалось в сообщении. В ведомстве добавили, что замеры проб, выполненные независимыми экспертами, показали результаты, идентичные полученным специалистами центра гигиены и эпидемиологии по Северодвинску.
Вывеска на одной из улиц военного гарнизона, расположенного недалеко от села Нёнокса в Архангельской области
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"Это очень важная новость. Дело в том, что для достоверной оценки ситуации надо было знать не только данные по так называемым гамма-излучателям, но и по альфа- и бета-частицам, которые не фиксируются стационарными постами контроля, отслеживающими только уровни гамма-излучения", - пояснил Уваров.
"И то, что данные по всем типам излучений оказались в пределах естественного фона, доказывает, что жителям Северодвинска и других населенных пунктов не угрожало ничего", - добавил он.
В минувший четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. МО РФ сообщало, что погибли два человека. Позднее Росатом проинформировал о гибели пяти своих сотрудников при происшествии во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.
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Взрыв на полигоне под АрхангельскомАлександр УваровМЧСРосатомАрхангельская областьРоссияПроисшествия
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