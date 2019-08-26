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РИА Новости
Ядерные технологии

В Северодвинске после ЧП на военном полигоне нашли радиоактивные изотопы

10:42 26.08.2019 (обновлено: 15:01 26.08.2019)
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© REUTERS / Sergei YakovlevВывеска на одной из улиц военного гарнизона, расположенного недалеко от села Нёнокса в Архангельской области
Вывеска на одной из улиц военного гарнизона, расположенного недалеко от села Нёнокса в Архангельской области
© REUTERS / Sergei Yakovlev
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Северодвинске после взрыва на военном полигоне обнаружили радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана, сообщает Росгидромет.
Ранее специалисты ведомства зафиксировали в пробах воздуха в этом районе радиоактивные благородные газы. Предположительно, они и стали причиной кратковременного повышения радиоактивного фона 8 августа, в день аварии.

"Состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (время полураспада T1/2 = 9,3 часа), 139Ba (T1/2 = 83 минуты), 140Ba (T1/2 = 12,8 дней) и его дочернего радионуклида 140La (T1/2 = 40 часов), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы", — говорится в сообщении.

Эти изотопы являются продуктами деления ядер урана, рассказал РИА Новости главный редактор независимого портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
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"Но из справки Росгидромета не следует, что они попали в пробы вследствие аварии под Северодвинском. И в любом случае это не меняет вывод о том, что населению ничего не угрожало", — отметил он.
Сейчас, по данным Росгидромета, "в пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в городах Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются".
В свою очередь, архангельский главк МЧС через несколько дней после взрыва сообщил, что фон по альфа-, бета- и гамма-частицам в регионе не превышен, судя по пробам грунта, воды и песка.
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Погибшие сотрудники Саровского ядерного центра пытались предотвратить взрыв
В начале августа на полигоне Минобороны в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. По данным военного ведомства и местных властей, радиационный фон в норме.
Минобороны сообщало, что погибли два человека. Затем Росатом заявил о гибели пяти сотрудников ядерного центра из Сарова.
Прощание с сотрудниками Ядерного центра Алексеем Вьюшиным, Евгением Коратаевым, Вячеславом Липшевым, Сергеем Пичугиным и Владиславом Яновским, погибшими в результате аварии на полигоне ВМФ в Архангельской области. 12 августа 2019
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Популярные комментарии
короче говоря-радиация очень полезна..и не надо ее бояться!!!
26 августа, 11:12
ViDyawuyVdal' Госдепов
563032317
т.е. спустя месяц они до сих пор докладывают о радиации, значит всё таки потравили людей и воды, ибо если бы всё было в норме изначально то забыли бы сразу. И сейчас нет проблем с дозиметарми и средствами оповещения.
26 августа, 10:50
ХоХочу официально заявить, что
75222326
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