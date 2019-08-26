В Северодвинске после ЧП на военном полигоне нашли радиоактивные изотопы

Вывеска на одной из улиц военного гарнизона, расположенного недалеко от села Нёнокса в Архангельской области

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Северодвинске после взрыва на военном полигоне обнаружили радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана, сообщает Росгидромет.

Ранее специалисты ведомства зафиксировали в пробах воздуха в этом районе радиоактивные благородные газы. Предположительно, они и стали причиной кратковременного повышения радиоактивного фона 8 августа, в день аварии.

"Состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (время полураспада T1/2 = 9,3 часа), 139Ba (T1/2 = 83 минуты), 140Ba (T1/2 = 12,8 дней) и его дочернего радионуклида 140La (T1/2 = 40 часов), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы", — говорится в сообщении.

Эти изотопы являются продуктами деления ядер урана, рассказал РИА Новости главный редактор независимого портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.

"Но из справки Росгидромета не следует, что они попали в пробы вследствие аварии под Северодвинском. И в любом случае это не меняет вывод о том, что населению ничего не угрожало", — отметил он.

Сейчас, по данным Росгидромета, "в пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в городах Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются".

В свою очередь, архангельский главк МЧС через несколько дней после взрыва сообщил, что фон по альфа-, бета- и гамма-частицам в регионе не превышен, судя по пробам грунта, воды и песка.

В начале августа на полигоне Минобороны в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. По данным военного ведомства и местных властей, радиационный фон в норме.