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РИА Новости

При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек

03:53, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. При взрыве на военном полигоне в Архангельской области, который произошел восьмого, погибли пять сотрудников Росатома. Еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести.
Как уточнила госкорпорация, взрыв с возгоранием произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
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Минобороны ранее сообщало, что результате ЧП погибли два человека.
Инцидент произошел "в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".
Все пострадавшие доставлены в специализированное медучреждение, им оказывается вся необходимая помощь.
Источник в военном ведомстве, в свою очередь, сообщил, что при ЧП погибли специалисты Росатома и Минобороны.
"По стечению обстоятельств, в момент возгорания сотрудники Росатома осуществляли проверку изотопных источников питания, разработанных для жидкостной реактивной установки", — сказал он.
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Радиационная обстановка

Минобороны сообщило, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.
Представители областного управления Роспотребнадзора совместно с экспертами из Санкт-Петербурга провели комплекс исследований и сделали вывод о том, что в районах, прилегающих к месту инцидента, не фиксируется превышения нормального радиационного фона.
Комиссия по ЧС запросила информацию от всех контролирующих организаций, были отобраны пробы воздуха, почвы, воды, проведена оценка радиационного фона в Северодвинске и его окрестностях.
Ни в одном из населенных пунктов превышения нормального уровня радиационного фона не выявлено.
В пятницу СМИ сообщали, что местные жители начали скупать в аптеках препараты с содержанием йода. В социальных сетях появились записи о сложностях с их приобретением.
Фармацевты пояснили, что спрос покупателей ненадолго вырос в четверг, но ни ажиотажа, ни дефицита не наблюдается.
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РоспотребнадзорРосатомАрхангельская областьБезопасностьПроисшествия
Популярные комментарии
Но у нас всё равно не скажут о загрязнениях, могут ещё бюджетников на демонстрацию за ЕР вывеcти....
10 августа, 07:34
ЭХЭдуард Х
70504049
А чего грибок был? Кто говорит радиоактивный фон повысился, кто говорит нет....
10 августа, 07:32
ЭХЭдуард Х
22110029
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