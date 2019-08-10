При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. При взрыве на военном полигоне в Архангельской области, который произошел восьмого, погибли пять сотрудников Росатома. Еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

Как уточнила госкорпорация, взрыв с возгоранием произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

Минобороны ранее сообщало, что результате ЧП погибли два человека.

Инцидент произошел "в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".

Все пострадавшие доставлены в специализированное медучреждение, им оказывается вся необходимая помощь.

Источник в военном ведомстве, в свою очередь, сообщил, что при ЧП погибли специалисты Росатома и Минобороны.

"По стечению обстоятельств, в момент возгорания сотрудники Росатома осуществляли проверку изотопных источников питания, разработанных для жидкостной реактивной установки", — сказал он.

Радиационная обстановка

Минобороны сообщило, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.

Представители областного управления Роспотребнадзора совместно с экспертами из Санкт-Петербурга провели комплекс исследований и сделали вывод о том, что в районах, прилегающих к месту инцидента, не фиксируется превышения нормального радиационного фона.

Комиссия по ЧС запросила информацию от всех контролирующих организаций, были отобраны пробы воздуха, почвы, воды, проведена оценка радиационного фона в Северодвинске и его окрестностях.

Ни в одном из населенных пунктов превышения нормального уровня радиационного фона не выявлено.

В пятницу СМИ сообщали, что местные жители начали скупать в аптеках препараты с содержанием йода. В социальных сетях появились записи о сложностях с их приобретением.