Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врача

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137. Об этом Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Архангельской области Татьяна Русинова.

Эксперты не считают, что это связано с участием медика в ликвидации последствий ЧП.

"С определенной долей вероятности можно предположить, что в организм человека этот элемент попал через продукты, которые он принимал в пищу", – говорится в сообщении.

После инцидента в Неноксе губернатор Архангельской области при содействии Минздрава организовал обследование сотрудников системы здравоохранения, помогавших в ликвидации ЧП. Его прошли более 110 человек, и у них не было обнаружено "превышения допустимых уровней радиоактивности".