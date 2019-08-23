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РИА Новости

Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врача

16:16 23.08.2019 (обновлено: 16:50 23.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Архангельской области Татьяна Русинова.
Эксперты не считают, что это связано с участием медика в ликвидации последствий ЧП.
Вывеска на одной из улиц военного гарнизона, расположенного недалеко от села Нёнокса в Архангельской области
13 августа, 13:15Ядерные технологии
В Кремле прокомментировали сообщения о радиационном фоне в Северодвинске
"С определенной долей вероятности можно предположить, что в организм человека этот элемент попал через продукты, которые он принимал в пищу", – говорится в сообщении.
После инцидента в Неноксе губернатор Архангельской области при содействии Минздрава организовал обследование сотрудников системы здравоохранения, помогавших в ликвидации ЧП. Его прошли более 110 человек, и у них не было обнаружено "превышения допустимых уровней радиоактивности".
В начале августа на полигоне Минобороны в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. Минобороны сообщало, что погибли два человека. Затем Росатом заявил о гибели пяти сотрудников. По данным военного ведомства и местных властей, радиационный фон в норме.
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
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Взрыв на полигоне под АрхангельскомМинистерство обороны РФАрхангельская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Ну очень так себе отмазка...
23 августа, 17:09
Станислав Попов
1500003
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