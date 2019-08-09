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РИА Новости

В Финляндии рассказали о радиационном фоне после взрыва под Архангельском

19:43, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков Архангельская область
Архангельская область
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Архангельская область. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 9 авг — РИА Новости. Радиационный фон в Финляндии в норме после взрыва на военном полигоне в Архангельской области, власти ведут круглосуточный контроль и при любых изменениях проинформируют население, говорится в сообщении Центра радиационной и атомной безопасности Финляндии (STUK).
В четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием, погибли два человека. В пресс-службе правительства Архангельской области ранее РИА Новости сообщили, что все параметры окружающей среды в районе взрыва находятся в пределах нормы.
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"Радиационная обстановка в Финляндии нормальная. STUK измеряет радиоактивность воздуха в восьми различных местах и контролирует радиационную ситуацию с помощью непрерывной сети измерительных станций, охватывающих всю страну. STUK сообщит вам о любых выводах, сделанных в ходе наружного мониторинга", - говорится в сообщении.
При этом в Центре отметили, что они не располагают подтвержденной информацией о радиационной обстановке в зоне аварии, однако взрыв там не представляет опасности для Финляндии.
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Архангельская областьФинляндияРоссияПроисшествия
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