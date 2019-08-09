В Финляндии рассказали о радиационном фоне после взрыва под Архангельском

ХЕЛЬСИНКИ, 9 авг — РИА Новости. Радиационный фон в Финляндии в норме после взрыва на военном полигоне в Архангельской области, власти ведут круглосуточный контроль и при любых изменениях проинформируют население, говорится в сообщении Центра радиационной и атомной безопасности Финляндии (STUK).

В четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием, погибли два человека. В пресс-службе правительства Архангельской области ранее РИА Новости сообщили, что все параметры окружающей среды в районе взрыва находятся в пределах нормы.

"Радиационная обстановка в Финляндии нормальная. STUK измеряет радиоактивность воздуха в восьми различных местах и контролирует радиационную ситуацию с помощью непрерывной сети измерительных станций, охватывающих всю страну. STUK сообщит вам о любых выводах, сделанных в ходе наружного мониторинга", - говорится в сообщении.