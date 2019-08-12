Погибшие сотрудники "Росатома" пытались предотвратить взрыв на полигоне

КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области

КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Сотрудники Саровского ядерного центра, погибшие при ЧП в Архангельской области, были его элитой – первоклассными специалистами с разносторонними увлечениями. Соответствующую информацию распространила корпорация “Росатом”.

"Гибель сотрудников — это горькая утрата для всего ядерного центра и Госкорпорации „Росатом“. Испытатели являются национальными героями", - заявил директор Российского Федерального ядерного центра Валентин Костюков.

После этого он назвал их имена: Алексей Вьюшин, Владислав Яновский, Вячеслав Липшев, Евгений Коратаев и Сергей Пичугин.

Погибшие пытались предотвратить взрыв на военном полигоне, заявил Валентин Костюков в эфире "Канала-16". Видеозапись опубликована на YouTube

По словам директора, имела место "цепь трагических случайностей".

Пожар и взрыв

В военной части около города Северодвинска Архангельской области 8 августа произошло ЧП с пожаром и последующим взрывом. В Минобороны заявили, что инцидент произошел во время испытаний реактивной жидкостной двигательной установки.

Позднее в "Росатоме" уточнили, что испытания проходили на морской платформе и в ходе непредвиденной ситуации погибли пять человек. Все они были сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, расположенного в городе Саров.

Помощь семьям погибших

Росатом окажет финансовую помощь семьям сотрудников госкорпорации, которые погибли в результате взрыва при испытании ракеты в Архангельской области.

Как уточняется, речь идет не только об одноразовой выплате. "Финансовая ответственность за будущее семей погибших товарищей теперь, безусловно, лежит на госкорпорации... Это малая часть того, что мы можем сделать в знак признательности к самоотверженной работе испытателей, отдавших свои жизни во благо безопасности всех нас", — подчеркнули там.

Представят к государственным наградам

В Сарове установят памятник сотрудникам Саровского ядерного центра, которые погибли в результате чрезвычайного происшествия в Архангельской области, сообщил также Валентин Костюков.

По словам Костюкова, необходимо сделать все возможное, чтобы погибшие испытатели остались в памяти как герои.

В городе Саров в Нижегородской области объявлен общегородской траур в связи с гибелью пятерых сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики.