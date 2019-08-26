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РИА Новости

Глава Карелии заявил, что радиационный фон в регионе в норме

15:40 26.08.2019
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CC BY 3.0 / Игорь Феденко / Вид на Северодвинск
Вид на Северодвинск
CC BY 3.0 / Игорь Феденко /
Вид на Северодвинск. Архивное фото
ПЕТРОЗАВОДСК, 26 авг - РИА Новости. Радиационный фон в Карелии после взрыва на полигоне под Северодвинском 8 августа в норме, сообщил глава региона Артур Парфенчиков со ссылкой на исследования, проведенные после жалоб местных жителей.
Взрыв на военном полигоне произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. По данным "Росатома", погибли пять сотрудников ядерного центра из Сарова (Нижегородская область), основной профиль работы которого - разработка в области ядерного оружия.
Жители Кемского района Карелии в конце прошлой недели заявили в социальной сети "ВКонтакте", что последствия взрыва отразились на флоре и фауне региона, в частности, отметили пожелтевшую растительность и отсутствие птиц на одном из островов Белого моря.
"Поскольку жители высказывали опасения, по моей просьбе в соответствии с распоряжением начальника ГУМЧС по Карелии группа специалистов сделала замеры фона участков местности в Кеми, поселке Рабочеостровск и на западном побережье Якострова. Допустимая норма радиационного фона до 0,6 мкЗв/ч, превышения допустимых норм на обследованных участках не выявлено", - сообщил Парфенчиков на своей официальной странице "ВКонтакте".
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Также указывается, что институт леса Карельского научного центра РАН со своей стороны подтверждает информацию об отсутствии радиационного заражения Беломорья, а желтоватый цвет растительности связан с наступлением осени.
В то же время, как сообщил Парфенчиков, Росприроднадзор, Роспотребнадзор и пункт дозиметрического контроля Гидрометцентра Карелии в Беломорском районе продолжают следить за обстановкой.
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Взрыв на полигоне под АрхангельскомАртур ПарфенчиковСеверодвинскКарелияОбщество
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