Глава Карелии заявил, что радиационный фон в регионе в норме

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 авг - РИА Новости. Радиационный фон в Карелии после взрыва на полигоне под Северодвинском 8 августа в норме, сообщил глава региона Артур Парфенчиков со ссылкой на исследования, проведенные после жалоб местных жителей.

Взрыв на военном полигоне произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. По данным "Росатома", погибли пять сотрудников ядерного центра из Сарова (Нижегородская область), основной профиль работы которого - разработка в области ядерного оружия.

Жители Кемского района Карелии в конце прошлой недели заявили в социальной сети "ВКонтакте", что последствия взрыва отразились на флоре и фауне региона, в частности, отметили пожелтевшую растительность и отсутствие птиц на одном из островов Белого моря.

"Поскольку жители высказывали опасения, по моей просьбе в соответствии с распоряжением начальника ГУМЧС по Карелии группа специалистов сделала замеры фона участков местности в Кеми, поселке Рабочеостровск и на западном побережье Якострова. Допустимая норма радиационного фона до 0,6 мкЗв/ч, превышения допустимых норм на обследованных участках не выявлено", - сообщил Парфенчиков на своей официальной странице "ВКонтакте"

Также указывается, что институт леса Карельского научного центра РАН со своей стороны подтверждает информацию об отсутствии радиационного заражения Беломорья, а желтоватый цвет растительности связан с наступлением осени.