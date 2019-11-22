Расследование ЧП под Северодвинском не может быть публичными, заявил Песков

"Естественно, речь идет об испытании новых систем вооружения, вчера об этом говорил президент, и поэтому, конечно, расследования, которые могут осуществляться и осуществляются в этой связи, не могут быть публичными. Конечно же, они носят исключительно секретный характер", - сказал Песков, отвечая на вопрос, держит ли президент расследование на личном контроле и понятно ли уже, из-за чего произошла трагедия.