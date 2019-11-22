Расследование ЧП под Северодвинском не может быть публичными, заявил Песков

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Расследования в отношении взрыва на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, на котором проходили испытания новых ракетных установок, не могут быть публичными, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Естественно, речь идет об испытании новых систем вооружения, вчера об этом говорил президент, и поэтому, конечно, расследования, которые могут осуществляться и осуществляются в этой связи, не могут быть публичными. Конечно же, они носят исключительно секретный характер", - сказал Песков, отвечая на вопрос, держит ли президент расследование на личном контроле и понятно ли уже, из-за чего произошла трагедия.
Накануне вечером президент Владимир Путин вручил вдовам сотрудников, погибших в августе при испытаниях новейшей ракетной двигательной установки под Северодвинском, ордена Мужества, присужденные посмертно, встреча главы государства с семьями погибших состоялась в Кремле.
Взрыв на военном полигоне произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. По данным "Росатома", погибли пять сотрудников ядерного центра из Сарова (Нижегородская область), основной профиль работы которого - разработки в области ядерного оружия.