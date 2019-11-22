Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-22T13:08+0300
https://ria.ru/20191122/1561468394.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155281/63/1552816303_0:153:3369:2048_1036x0_80_0_0_d2bf0f8580d368bbec55f33eaf536c0c.jpg
РИА Новости

Расследование ЧП под Северодвинском не может быть публичными, заявил Песков

13:08 22.11.2019
354
© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Расследования в отношении взрыва на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, на котором проходили испытания новых ракетных установок, не могут быть публичными, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Естественно, речь идет об испытании новых систем вооружения, вчера об этом говорил президент, и поэтому, конечно, расследования, которые могут осуществляться и осуществляются в этой связи, не могут быть публичными. Конечно же, они носят исключительно секретный характер", - сказал Песков, отвечая на вопрос, держит ли президент расследование на личном контроле и понятно ли уже, из-за чего произошла трагедия.
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
11 августа, 21:27Ядерные технологии
Погибшие сотрудники Саровского ядерного центра пытались предотвратить взрыв
Накануне вечером президент Владимир Путин вручил вдовам сотрудников, погибших в августе при испытаниях новейшей ракетной двигательной установки под Северодвинском, ордена Мужества, присужденные посмертно, встреча главы государства с семьями погибших состоялась в Кремле.
Взрыв на военном полигоне произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. По данным "Росатома", погибли пять сотрудников ядерного центра из Сарова (Нижегородская область), основной профиль работы которого - разработки в области ядерного оружия.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле с семьями сотрудников, погибших при испытаниях под Северодвинском
03:12
Путин рассказал, что погибшие в Северодвинске создавали уникальное оружие
1700000
Обсудить 1
Взрыв на полигоне под АрхангельскомРосатомДмитрий ПесковВладимир ПутинАрхангельская областьМоскваСаровОбщество
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В вопросе медсправок для водителей не допустят абсурда, заявил Песков
Поезда Московского центрального диаметра на станции Белорусская
В ЦППК назвали причину сбоя движения на Московском центральном диаметре
Ведущий сотрудник отделения судебно-психиатрических экспертиз при наркоманиях и алкоголизме Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского, профессор Татьяна Клименко
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач рассказала о повышении
Атомный ледокол Ямал в Карском море
Минтранс прокомментировал отказ западных компаний от Севморпути
Кадры задержания исламистов
ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 ноября 2019
Путин назвал главные задачи российской оборонки
Софийский собор в Киеве
В Чешской церкви грозят иерарху последствиями за служение с деятелями ПЦУ
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин
В ДНР заявили об обстреле националистами грузовика силовиков в Донбассе
Флаг Российской Федерации на площадке перед памятником Солдат и Матрос в Севастополе. 12 июня 2019
В команде Зеленского раскрыли детали "стратегии возвращения Крыма"
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Аазаз в Сирии
Турецкие спецслужбы задержали в Сирии организатора терактов в России
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Генпрокуратура назвала новые правила медосмотра водителей ошибкой Минздрава
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев не исключил внесения изменений в военную доктрину
Момент учений спецназа
В Сибири староверы учат спецназ выживать зимой в горах
Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним
Архиепископ Греции назвал условие участия во всеправославном соборе
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:55Пираты похитили семь моряков в Экваториальной Гвинее
17:54Итальянка 50 лет водила машину без прав, сообщили СМИ
17:53Процесс по делу Буркова в США назначили на 21 апреля 2021 года
17:50Водителей в Москве предупредили о пробках
17:50Опрос показал, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране
17:47Россияне рассказали о своих самых нелепых покупках в "Черную пятницу"
17:46Обвиняемый в США в кибермошенничестве Бурков не признал вину
17:46Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
17:45Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"
17:43Конкурс среди первичных организаций ЕР может стать регулярным
17:43Трамп заявил, что не позволил "раздавить Гонконг за 14 минут"
17:42В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
17:41Президент Абхазии провёл заседание Совбеза из-за стрельбы в Сухуме
17:39Иран успешно провел испытание собственной системы ПВО, сообщили СМИ
17:37Путин призвал закрепить динамичный рост экономики
17:36Богданов встретился с представителем и.о. премьера Ливана
17:33На съезде ЕР обсудят подготовку к выборам, заявил Медведев
17:27В университеты должны прийти практикующие специалисты, заявил Котюков
17:24Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
17:21Русские не делают Сербии подарки, но дают хорошую цену, заявил Вучич
Лента новостейМолния