Биография Николая Подгузова

Николай Радиевич Подгузов родился 29 мая 1974 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
В 1997 году окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальности "прикладная математика и физика ". В 2000 году – Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России по специальности "мировая экономика".
В 2000-2003 годах работал на разных должностях в министерстве финансов РФ.
С 2003 по 2006 год – вице-президент департамента ОАО "Инвестиционный банк "Траст".
С 2006 по 2010 год – вице-президент, директор управления ООО "Ренессанс капитал-Финансовый консультант".
В 2010-2012 годах был начальником управления ЗАО "ВТБ Капитал".
С 2012 по 2013 год занимал должность заместителя директора департамента экономики и финансов правительства РФ.
С 2013 по 2017 год был заместителем министра экономического развития РФ.
В июле 2017 года был назначен на должность генерального директора ФГУП "Почта России".
С октября 2019 года по февраль 2020 года – генеральный директор, председатель правления АО "Почта России".
С февраля по июнь 2020 года – первый заместитель генерального директора, директор по стратегическому развитию АО "Почта России".
29 июня 2020 года назначен председателем правления Евразийского банка развития.
Является членом Наблюдательного совета ПАО "Почта Банк".
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