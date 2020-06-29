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Биография Николая Подгузова
Николай Радиевич Подгузов родился 29 мая 1974 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:10
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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7 495 645-6601 
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60
справки

Биография Николая Подгузова

13:10 29.06.2020
189
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНиколай Подгузов
Николай Подгузов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Николай Радиевич Подгузов родился 29 мая 1974 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
В 1997 году окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальности "прикладная математика и физика ". В 2000 году – Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России по специальности "мировая экономика". 
В 2000-2003 годах работал на разных должностях в министерстве финансов РФ. 
С 2003 по 2006 год – вице-президент департамента ОАО "Инвестиционный банк "Траст". 
С 2006 по 2010 год – вице-президент, директор управления ООО "Ренессанс капитал-Финансовый консультант".  
В 2010-2012 годах был начальником управления ЗАО "ВТБ Капитал". 
С 2012 по 2013 год занимал должность заместителя директора департамента экономики и финансов правительства РФ. 
С 2013 по 2017 год был заместителем министра экономического развития РФ.
В июле 2017 года был назначен на должность генерального директора ФГУП "Почта России". 
С октября 2019 года по февраль 2020 года – генеральный директор, председатель правления АО "Почта России". 
С февраля по июнь 2020 года – первый заместитель генерального директора, директор по стратегическому развитию АО "Почта России". 
29 июня 2020 года назначен председателем правления Евразийского банка развития. 
Является членом Наблюдательного совета ПАО "Почта Банк"
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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