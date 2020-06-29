Биография Николая Подгузова

В 1997 году окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальности "прикладная математика и физика ". В 2000 году – Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России по специальности "мировая экономика".

В 2000-2003 годах работал на разных должностях в министерстве финансов РФ.

С 2003 по 2006 год – вице-президент департамента ОАО "Инвестиционный банк "Траст".

С 2006 по 2010 год – вице-президент, директор управления ООО "Ренессанс капитал-Финансовый консультант".

В 2010-2012 годах был начальником управления ЗАО "ВТБ Капитал".

С 2012 по 2013 год занимал должность заместителя директора департамента экономики и финансов правительства РФ.

В июле 2017 года был назначен на должность генерального директора ФГУП "Почта России".

С октября 2019 года по февраль 2020 года – генеральный директор, председатель правления АО "Почта России".

С февраля по июнь 2020 года – первый заместитель генерального директора, директор по стратегическому развитию АО "Почта России".

29 июня 2020 года назначен председателем правления Евразийского банка развития.