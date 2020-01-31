Коронавирус не повлиял на работу офиса "Почты России" в Китае

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Распространение Распространение коронавируса не повлияло на работу " Почты России " с Китаем: дочерняя компания "Почты" в КНР работает в штатном режиме, грузовые самолеты компании также продолжают летать в китайские города, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского почтового оператора.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса, выявленного в Китае, чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в КНР стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах.

"Офис в Китае работает штатно", - сказали в пресс-службе "Почты России". Там отметили, что самолеты "Почты России" также продолжают рейсы между Китаем и РФ.

"Почта России" в апреле 2019 года завершила регистрацию дочерней компании в Китае RP Logistics (Shenzhen) Co.Ltd. Она расположена в городе Шэньчжэнь. Глава "Почты России" Николай Подгузов говорил РИА Новости, что с открытием "дочки" в КНР компания рассчитывает выйти на рынок экспресс-доставки, существенно сократив сроки пересылки товаров из Китая в Россию - сначала до одной недели, а потом до трех дней.