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Коронавирус не повлиял на работу офиса "Почты России" в Китае
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РИА Новости

Коронавирус не повлиял на работу офиса "Почты России" в Китае

12:51 31.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк"Почта России"
Почта России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
"Почта России". Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Распространение коронавируса не повлияло на работу "Почты России" с Китаем: дочерняя компания "Почты" в КНР работает в штатном режиме, грузовые самолеты компании также продолжают летать в китайские города, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского почтового оператора.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса, выявленного в Китае, чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в КНР стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах.
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"Офис в Китае работает штатно", - сказали в пресс-службе "Почты России". Там отметили, что самолеты "Почты России" также продолжают рейсы между Китаем и РФ.
"Почта России" в апреле 2019 года завершила регистрацию дочерней компании в Китае RP Logistics (Shenzhen) Co.Ltd. Она расположена в городе Шэньчжэнь. Глава "Почты России" Николай Подгузов говорил РИА Новости, что с открытием "дочки" в КНР компания рассчитывает выйти на рынок экспресс-доставки, существенно сократив сроки пересылки товаров из Китая в Россию - сначала до одной недели, а потом до трех дней.
В начале декабря 2016 года "Почта России" запустила два грузовых самолета ТУ-204С, которые совершают рейсы с почтовым грузом по России, а с марта 2017 года открыла регулярные рейсы в Китай. Самолеты "Почты" летают в китайские города Ханчжоу, Чжэнчжоу, Харбин и Нанкин.
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Распространение нового коронавирусаНиколай ПодгузовПочта РоссииКитайВ мире
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