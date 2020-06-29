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Подгузова назначили председателем правления Евразийского банка развития
Бывший первый заместитель гендиректора, директор по стратегическому развитию "Почты России" Николай Подгузов назначен председателем правления Евразийского банка РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:17
николай подгузов
евразийский банк развития
экономика
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РИА Новости
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353
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николай подгузов, евразийский банк развития, экономика

Подгузова назначили председателем правления Евразийского банка развития

12:25 29.06.2020 (обновлено: 13:17 29.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНиколай Подгузов
Николай Подгузов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Николай Подгузов. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Бывший первый заместитель гендиректора, директор по стратегическому развитию "Почты России" Николай Подгузов назначен председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР), сообщил банк.
"Совет Евразийского банка развития (ЕАБР) назначил на должность председателя правления Николая Подгузова. Соответствующее решение принято в ходе заочного заседания", - говорится в сообщении.
Подгузов сменил на этом посту экс-главу ФТС Андрея Бельянинова, возглавлявшего ЕАБР с декабря 2017 года.
Новому руководителю ЕАБР сейчас 46 лет. У него есть опыт как в инвестбанкинге - в "Трасте", "Ренессанс капитале" и "ВТБ капитале", так и на госслужбе - в Минфине и Минэкономразвития. В последнем министерстве он работал до "Почты" в ранге замминистра. Это предприятие он возглавил в июле 2017 года, а в феврале 2020 года уступил пост гендиректора бывшему вице-премьеру Максиму Акимову, став его первым замом. При этом о каких-либо претензиях к Подгузову как к руководителю "Почты" не сообщалось.
Николай Подгузов
13:10
Биография Николая Подгузова
Евразийский банк развития - международная финансовая организация, созданная в 2006 году Россией и Казахстаном. В последние два года ЕАБР работал над созданием собственной расчетно-клиринговой системы и предоставлением услуг прямой конвертации нацвалют. Членами банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В ноябре 2019 года о намерении присоединиться к ЕАБР официально заявили Венгрия и Молдавия.
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Николай ПодгузовЕвразийский банк развитияЭкономика
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