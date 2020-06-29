Подгузова назначили председателем правления Евразийского банка развития

Новому руководителю ЕАБР сейчас 46 лет. У него есть опыт как в инвестбанкинге - в "Трасте", "Ренессанс капитале" и "ВТБ капитале", так и на госслужбе - в Минфине и Минэкономразвития. В последнем министерстве он работал до "Почты" в ранге замминистра. Это предприятие он возглавил в июле 2017 года, а в феврале 2020 года уступил пост гендиректора бывшему вице-премьеру Максиму Акимову, став его первым замом. При этом о каких-либо претензиях к Подгузову как к руководителю "Почты" не сообщалось.