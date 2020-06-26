Минфин внесет кандидатуру Подгузова для назначения на пост главы ЕАБР

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Минфин России внесет кандидатуру первого заместителя гендиректора, директора по стратегическому развитию "Почты России" Минфин России внесет кандидатуру первого заместителя гендиректора, директора по стратегическому развитию "Почты России" Николая Подгузова для назначения на должность председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР), сообщается на сайте кабинета министров.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин . "Вопрос об избрании председателя правления ЕАБР запланирован к рассмотрению в ходе предстоящего заседания совета банка. Оно намечено на 30 июня", - говорится в сообщении кабмина.

Ранее источник РИА Новости, знакомый с планами совета банка, сообщил, что Подгузов сменит на посту главы ЕАБР Андрея Бельянинова.

Бельянинов занимал пост председателя правления ЕАБР с декабря 2017 года, его контракт истекал 1 декабря 2021 года. За время работы Бельянинова кредитный портфель банка вырос на 70% - до 9,2 с 5,4 миллиарда долларов. Банк, в том числе, финансирует такие проекты, как строительство ЦКАД в России, кольцевой дороги вокруг Алма-Аты в Казахстане, развитие производства калийных удобрений в Белоруссии.

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, созданная в 2006 году Россией и Казахстаном. В последние два года ЕАБР работал над созданием собственной расчетно-клиринговой системы и предоставлением услуг прямой конвертации нацвалют. Членами банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В ноябре 2019 года о намерении присоединиться к ЕАБР официально заявили Венгрия и Молдавия.