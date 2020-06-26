Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200626/1573499310.html
Минфин внесет кандидатуру Подгузова для назначения на пост главы ЕАБР
Минфин России внесет кандидатуру первого заместителя гендиректора, директора по стратегическому развитию "Почты России" Николая Подгузова для назначения на... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:25
николай подгузов
михаил мишустин
федеральная таможенная служба (фтс россии)
андрей бельянинов
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155539/11/1555391166_0:197:2943:1852_1400x0_80_0_0_5d5158429ab59ce605326655e2728521.jpg
https://ria.ru/20200311/1568451381.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155539/11/1555391166_0:197:2943:1852_1400x0_80_0_0_5d5158429ab59ce605326655e2728521.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155539/11/1555391166_106:0:2835:2047_1400x0_80_0_0_3908061aeb8c6b302861023ceca059cf.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155539/11/1555391166_447:0:2494:2047_1400x0_80_0_0_95f3d6b32ca6c247fa31abc36dbf64c1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай подгузов, михаил мишустин, федеральная таможенная служба (фтс россии), андрей бельянинов, экономика

Минфин внесет кандидатуру Подгузова для назначения на пост главы ЕАБР

10:25 26.06.2020
325
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор Почты России Николай Подгузов
Генеральный директор Почты России Николай Подгузов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Генеральный директор Почты России Николай Подгузов. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Минфин России внесет кандидатуру первого заместителя гендиректора, директора по стратегическому развитию "Почты России" Николая Подгузова для назначения на должность председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР), сообщается на сайте кабинета министров.
Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "Вопрос об избрании председателя правления ЕАБР запланирован к рассмотрению в ходе предстоящего заседания совета банка. Оно намечено на 30 июня", - говорится в сообщении кабмина.
Ранее источник РИА Новости, знакомый с планами совета банка, сообщил, что Подгузов сменит на посту главы ЕАБР Андрея Бельянинова.
Бельянинов занимал пост председателя правления ЕАБР с декабря 2017 года, его контракт истекал 1 декабря 2021 года. За время работы Бельянинова кредитный портфель банка вырос на 70% - до 9,2 с 5,4 миллиарда долларов. Банк, в том числе, финансирует такие проекты, как строительство ЦКАД в России, кольцевой дороги вокруг Алма-Аты в Казахстане, развитие производства калийных удобрений в Белоруссии.
Сотрудник в защитном костюме в здании Шанхайской фондовой биржи
11 марта, 18:20Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Глава ЕАБР связал появление коронавируса с финансовым кризисом
Евразийский банк развития - международная финансовая организация, созданная в 2006 году Россией и Казахстаном. В последние два года ЕАБР работал над созданием собственной расчетно-клиринговой системы и предоставлением услуг прямой конвертации нацвалют. Членами банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В ноябре 2019 года о намерении присоединиться к ЕАБР официально заявили Венгрия и Молдавия.
До Евразийского банка развития Бельянинов с 2006 по 2016 годы руководил ФТС РФ.
100011
Обсудить 0
Николай ПодгузовМихаил МишустинФедеральная таможенная служба (ФТС России)Андрей БельяниновЭкономика
Рекомендуем
Рабочие в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе КАМАЗ
"Камаз" отменил режим неполной рабочей недели из-за наличия заказов
Сотрудник избирательного участка в Чите демонстрирует бюллетень для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал о "космической" компенсации семье Захарова
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о "засранцах"
Производство подсолнечного масла в Ростове-на-Дону
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Мужчина в торговом центре Гонконга
Китай объявил войну доллару
Президент Украины Владимир Зеленский
Крымские татары ответили на слова Зеленского о полуострове
Аэрация воздуха в Москве
Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым
Одиночный пикет у здания посольства США в Москве, на котором вывешен флаг ЛГБТ-сообщества
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Бактерицидные лампы в вагоне Московского метрополитена в депо Свиблово во время санитарной обработки вагонов в рамках профилактики коронавируса
Найден способ уничтожить коронавирус за 25 секунд
Заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева
Макиева: моногородам на восстановление нужно шесть миллиардов рублей
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников назвал опасные лекарства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:51Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет, сообщила Кузнецова
22:45Опубликованы действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
22:43В Сети раскрыли личность "русского агента" с протестов в США
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
21:38В Ростове-на-Дону авиапассажира сняли с рейса из-за отказа надеть маску
21:27В ОАЭ более двух тысяч человек вылечили от COVID-19 стволовыми клетками
21:20МГИК не зафиксировал серьезных нарушений во второй день голосования
21:17Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем
21:12В Таджикистане еще 56 человек заболели COVID-19
21:10В Москве на проспекте Вернадского сгорел легковой автомобиль
Лента новостейМолния