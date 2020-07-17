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ЕАЭС готов рассматривать форматы диалога с партнерами, заявил Мишустин
Евразийский экономический союз приветствует стремление к сотрудничеству и готов рассматривать различные форматы диалога с другими партнёрами, прежде всего, из... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:53
николай подгузов
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николай подгузов, михаил мишустин, евразийская экономическая комиссия, почта россии, куба, узбекистан, молдавия, экономика

ЕАЭС готов рассматривать форматы диалога с партнерами, заявил Мишустин

17:53 17.07.2020
150
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкСовместное фотографирование глав делегаций Евразийского межправительственного совета в Минске
Совместное фотографирование глав делегаций Евразийского межправительственного совета в Минске
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Совместное фотографирование глав делегаций Евразийского межправительственного совета в Минске
МИНСК, 17 июл – РИА Новости. Евразийский экономический союз приветствует стремление к сотрудничеству и готов рассматривать различные форматы диалога с другими партнёрами, прежде всего, из стран СНГ, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
На заседании Евразийского межправительственного совета в пятницу российский премьер отметил, что сфера притяжения ЕАЭС постепенно расширяется. Глава кабмина РФ, в частности, приветствовал подключение постоянного представителя Молдавии к работе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
"Официальные заявки на получение статуса государства-наблюдателя в ЕАЭС подали Куба и Узбекистан. Мы поддерживаем такое стремление, готовы рассмотреть различные форматы диалога с другими партнёрами и, прежде всего, из Содружества Независимых Государств", - подчеркнул Мишустин.
В ходе встречи межправсовета он также представил коллегам нового председателя правления Евразийского банка развития Николая Подгузова, который был назначен на эту должность 29 июня.
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"Убежден, что под его руководством банк в качестве института развития должен сфокусировать свою деятельность на продвижении крупных, важных для государств-членов союза интеграционных проектов, прежде всего, в цифровой сфере", - добавил глава кабмина РФ.
Он упомянул, что Подгузов имеет большой опыт работы и на государственной службе, и в банковской сфере; он дал старт нескольким крупным цифровым сервисам в "Почте России", которые повысили качество и оперативность работы этого крупнейшего логистического оператора.
В завершение своего выступления Мишустин выразил уверенность в том, что слаженная совместная работа партнеров по ЕАЭС позволит преодолеть все препятствия, которые стоят перед странами, в частности, распространение коронавирусной инфекции, и двигаться дальше по пути развития и укрепления евразийской интеграции.
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