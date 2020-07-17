ЕАЭС готов рассматривать форматы диалога с партнерами, заявил Мишустин

"Убежден, что под его руководством банк в качестве института развития должен сфокусировать свою деятельность на продвижении крупных, важных для государств-членов союза интеграционных проектов, прежде всего, в цифровой сфере", - добавил глава кабмина РФ.

В завершение своего выступления Мишустин выразил уверенность в том, что слаженная совместная работа партнеров по ЕАЭС позволит преодолеть все препятствия, которые стоят перед странами, в частности, распространение коронавирусной инфекции, и двигаться дальше по пути развития и укрепления евразийской интеграции.