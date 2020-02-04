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Бывший вице-премьер Акимов возглавил "Почту России", сообщил источник
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РИА Новости

Бывший вице-премьер Акимов возглавил "Почту России", сообщил источник

13:52 04.02.2020 (обновлено: 14:28 04.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМаксим Акимов
Максим Акимов
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Совет директоров "Почты России" назначил гендиректором компании бывшего вице-премьера Максима Акимова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с итогами заседания совета.
Собеседник агентства добавил, что Николай Подгузов, который возглавлял "Почту России" с 2017 года, станет первым замгендиректора.
"Формально Подгузова назначит уже гендиректор своим приказом. Это не вопрос совета директоров", — добавил источник.
Он также отметил, что Акимов вышел из состава совета директоров, который возглавлял, так как по уставу "Почты России" гендиректор не может одновременно быть его председателем.
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Новый состав совета позднее сформирует правительство. По словам собеседника агентства, его может возглавить помощник президента Максим Орешкин, но "надо дождаться решения правительства".
Подгузов работал гендиректором "Почты России" с июля 2017 года. В октябре 2019-го его полномочия продлили еще на пять лет. До прихода в компанию Подгузов занимал пост замглавы Минэкономразвития.
Акимов проработал в должности замглавы правительства с 18 мая 2018-го до 15 января 2020 года и был самым молодым вице-премьером в его последнем составе. Он курировал направления коммуникаций и транспорта, нацпрограмму "Цифровая экономика" и нацпроект "Безопасные и качественные дороги".
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