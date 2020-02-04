Бывший вице-премьер Акимов возглавил "Почту России", сообщил источник

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Совет директоров Совет директоров "Почты России" назначил гендиректором компании бывшего вице-премьера Максима Акимова , сообщил РИА Новости источник, знакомый с итогами заседания совета.

Собеседник агентства добавил, что Николай Подгузов , который возглавлял "Почту России" с 2017 года, станет первым замгендиректора.

"Формально Подгузова назначит уже гендиректор своим приказом. Это не вопрос совета директоров", — добавил источник.

Он также отметил, что Акимов вышел из состава совета директоров, который возглавлял, так как по уставу "Почты России" гендиректор не может одновременно быть его председателем.

Новый состав совета позднее сформирует правительство. По словам собеседника агентства, его может возглавить помощник президента Максим Орешкин, но "надо дождаться решения правительства".

Подгузов работал гендиректором "Почты России" с июля 2017 года. В октябре 2019-го его полномочия продлили еще на пять лет. До прихода в компанию Подгузов занимал пост замглавы Минэкономразвития.