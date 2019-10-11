Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Совет директоров АО "Почта России" на заседании в среду назначил Николая Подгузова генеральным директором общества на пять лет, следует из материалов компании.
"Назначить генеральным директором АО "Почта России" Николая Подгузова сроком на 5 лет... Поручить председателю совета директоров АО "Почта России" Максиму Акимову подписать трудовой договор с генеральным директором АО "Почта России" Николаем Подгузовым, датой начала его действия с 1 октября 2019 года", - говорится в материалах.
Подгузов с июля 2017 года являлся гендиректором ФГУП "Почта России".
АО "Почта России" стало правопреемником одноименного ФГУПа, 100% его акций принадлежит РФ. В конце сентября правительство утвердило устав нового АО с капиталом в 15,8 миллиарда рублей. Совет директоров АО возглавил вице-премьер Максим Акимов.