Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"

"Назначить генеральным директором АО "Почта России" Николая Подгузова сроком на 5 лет... Поручить председателю совета директоров АО "Почта России" Максиму Акимову подписать трудовой договор с генеральным директором АО "Почта России" Николаем Подгузовым, датой начала его действия с 1 октября 2019 года", - говорится в материалах.