Бывшего вице-премьера Акимова назначили гендиректором "Почты России"

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Совет директоров АО Совет директоров АО "Почта России" во вторник назначил генеральным директором компании бывшего вице-премьера РФ Максима Акимова сроком на 5 лет, говорится в сообщении компании.

"Назначить на должность генерального директора АО "Почта России" М.А. Акимова сроком на 5 лет", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что трудовой договор с Акимовым будет подписан с датой начала его действия 5 февраля 2020 года.

Как отмечается в пресс-релизе "Почты", под руководством Акимова, который в ранге вице-премьера курировал, в том числе, отрасль связи и с октября возглавлял совет директоров компании, была утверждена стратегия развития "Почты России" до 2030 года. "На посту генерального директора Максим Акимов продолжит масштабную трансформацию АО "Почта России" в первоклассную почтово-логистическую компанию", - говорится в сообщении.

"Перед "Почтой России" стоят масштабные задачи, связанные с преобразованием системы управления для существенного повышения эффективности. Реалии современного мира требуют трансформации не только в корпоративной структуре, но и в бизнес-модели предприятия. "Почта России" исторически обладает высочайшим базовым потенциалом, но глобализация, возникновение новых онлайн-сервисов, стремительный рост вовлеченности людей в цифровой мир ставят перед компанией кардинально новые вызовы", - приводятся в сообщении слова Акимова.

"Компании необходимо сохранить традиционный перечень услуг, сделав их более качественными, и одновременно развивать новые виды сервисов, конкурируя за современного потребителя с растущим рынком онлайн-услуг. Поэтому мы нацелены на создание высокоэффективной национальной компании, которой сможем гордиться не только внутри России, но и на международных рынках", - отметил новый гендиректор "Почты России".

Максим Алексеевич Акимов родился 1 марта 1970 года в городе Малоярославце Калужской области. Акимов работал вице-премьером РФ с 18 мая 2018 до 15 января 2020 года и был самым молодым вице-премьером в предыдущем его составе. Акимов курировал в правительстве направления связи и транспорта, нацпрограмму "Цифровая экономика" и нацпроект "Безопасные и качественные дороги". До начала работы в правительстве Акимов сменил немало должностей. Начал карьеру будущий вице-премьер с должности учителя истории в средней школе и провел там два года. В 1994‑1996 годах он руководил компанией "Файнарт-аудит". В 1996 году стал председателем региональной комиссии по рынку ценных бумаг Калужской области, в 1997 году - замдиректора департамента экономики и промышленности правительства области, в 2001 - первым зампредом комитета госимущества области.