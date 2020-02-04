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2020-02-04T19:52+0300
https://ria.ru/20200204/1564255288.html
Бывшего вице-премьера Акимова назначили гендиректором "Почты России"
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РИА Новости

Бывшего вице-премьера Акимова назначили гендиректором "Почты России"

19:02 04.02.2020 (обновлено: 19:52 04.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Совет директоров АО "Почта России" во вторник назначил генеральным директором компании бывшего вице-премьера РФ Максима Акимова сроком на 5 лет, говорится в сообщении компании.
"Назначить на должность генерального директора АО "Почта России" М.А. Акимова сроком на 5 лет", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что трудовой договор с Акимовым будет подписан с датой начала его действия 5 февраля 2020 года.
Как отмечается в пресс-релизе "Почты", под руководством Акимова, который в ранге вице-премьера курировал, в том числе, отрасль связи и с октября возглавлял совет директоров компании, была утверждена стратегия развития "Почты России" до 2030 года. "На посту генерального директора Максим Акимов продолжит масштабную трансформацию АО "Почта России" в первоклассную почтово-логистическую компанию", - говорится в сообщении.
"Перед "Почтой России" стоят масштабные задачи, связанные с преобразованием системы управления для существенного повышения эффективности. Реалии современного мира требуют трансформации не только в корпоративной структуре, но и в бизнес-модели предприятия. "Почта России" исторически обладает высочайшим базовым потенциалом, но глобализация, возникновение новых онлайн-сервисов, стремительный рост вовлеченности людей в цифровой мир ставят перед компанией кардинально новые вызовы", - приводятся в сообщении слова Акимова.
"Компании необходимо сохранить традиционный перечень услуг, сделав их более качественными, и одновременно развивать новые виды сервисов, конкурируя за современного потребителя с растущим рынком онлайн-услуг. Поэтому мы нацелены на создание высокоэффективной национальной компании, которой сможем гордиться не только внутри России, но и на международных рынках", - отметил новый гендиректор "Почты России".
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Максим Алексеевич Акимов родился 1 марта 1970 года в городе Малоярославце Калужской области. Акимов работал вице-премьером РФ с 18 мая 2018 до 15 января 2020 года и был самым молодым вице-премьером в предыдущем его составе. Акимов курировал в правительстве направления связи и транспорта, нацпрограмму "Цифровая экономика" и нацпроект "Безопасные и качественные дороги". До начала работы в правительстве Акимов сменил немало должностей. Начал карьеру будущий вице-премьер с должности учителя истории в средней школе и провел там два года. В 1994‑1996 годах он руководил компанией "Файнарт-аудит". В 1996 году стал председателем региональной комиссии по рынку ценных бумаг Калужской области, в 1997 году - замдиректора департамента экономики и промышленности правительства области, в 2001 - первым зампредом комитета госимущества области.
В 2004 году Акимов занял пост министра экономического развития Калужской области. В период с 2004 по 2007 год он был первым заместителем городского головы и городским головой Калуги, а в 2007 - заместителем губернатора области. В 2012 году Акимов переехал в Москву на должность замруководителя аппарата правительства РФ, через год он стал уже первым замруководителя, а 18 мая 2018 года был назначен вице-премьером.
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Популярные комментарии
стал быть, прошлый главпочтальон уже накушался многомиллионной зарплатой и может ехать во Флориду на ПМЖ?
4 февраля, 19:57
Valery Petrov
1040000
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