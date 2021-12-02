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Мишустин ознакомился с презентацией ключевых инвестпроектов ЕАЭС
Мишустин ознакомился с презентацией ключевых инвестпроектов ЕАЭС - РИА Новости, 02.12.2021
Мишустин ознакомился с презентацией ключевых инвестпроектов ЕАЭС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин осмотрел экспозицию Второго Евразийского конгресса, посвященную презентации ключевых инвестпроектов на пространстве... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T11:52
2021-12-02T14:55
экономика
технологии
европа
михаил мишустин
ближний восток
евразийский экономический союз
евразийский банк развития
николай подгузов
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин осмотрел экспозицию Второго Евразийского конгресса, посвященную презентации ключевых инвестпроектов на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС), она размещена в павильоне "Россия - моя история" на ВДНХ.Председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов показал Мишустину проект создания Евразийского транспортного каркаса, включающего в себя различные Международные транспортные коридоры, проходящие через Центральную и Восточную Азию, а также Ближний Восток. Реализация позволит увеличить трафик на 40%, доставлять груз из Китая и Индии в Европу в два раза быстрее, чем через Суэцкий канал, снизить углеродный след на 25% по сравнению с морским путем.Другая презентация была посвящена созданию Евразийской товаропроводящей сети, которая обеспечит продовольственную безопасность для 228 миллионов жителей, увеличит объемы выпуска продукции АПК на 5-7% в год, а товарооборот в АПК - на 30%, позволит сделать рынок прозрачным."Это очень важные элементы, которые помогут нашим странам решить самые главные вопросы", - сказал Мишустин. По его словам, это приведет к росту экономик и благосостояния людей.Кроме того, Подгузов ознакомил Мишустина с проектом Водно-энергетического комплекса Центральной Азии (включает в себя модернизацию инфраструктуры и совместное развитие). В частности проект позволит повысить обеспеченность стран региона водными ресурсами на 40%."Кончено, нужно вместе работать, чтобы людям была доступна хорошая, качественная вода", - отметил Мишустин.На последнем слайде презентации Подгузов рассказал Мишустину о цифровой трансформации ЕАЭС. Проект, к примеру, включает в себя создание приложения "Работа в ЕАЭС", которое упрощает получение государственных и финансовых услуг трудовыми мигрантами на всем пространстве союза. Также запланировано создание цифровых платформ для стратегических мегапроектов, взаимное признание цифровой подписи в ЕАЭС, трансграничных идентификации бизнеса."Без сомнения, без этого (цифровой трансформации) невозможно. Просто хотя бы учетная система, которая позволит нам убрать те самые границы перемещения товаров, услуг, рабочей силы, капитала, сегодня без цифровой трансформации невозможна", - сказал Мишустин.Во время осмотра экспозиции глава правительства также сделал замечание Подгузову, который приспустил маску с лица. "Маску либо носите правильно, либо вообще ее снимите", - сказал ему премьер.После осмотра экспозиции Мишустина принял участие в пленарном заседании Второго Евразийского конгресса. Темой форума стали "Ключевые инвестпроекты - системные драйверы экономического роста в ЕАЭС".
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экономика, технологии, европа, михаил мишустин, ближний восток, евразийский экономический союз, евразийский банк развития, николай подгузов, россия
11:52 02.12.2021 (обновлено: 14:55 02.12.2021)
 
Мишустин ознакомился с презентацией ключевых инвестпроектов ЕАЭС

Мишустин осмотрел экспозицию, посвященную презентации ключевых инвестпроектов ЕАЭС

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом пленарного заседания II Евразийского конгресса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом пленарного заседания II Евразийского конгресса - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин осмотрел экспозицию Второго Евразийского конгресса, посвященную презентации ключевых инвестпроектов на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС), она размещена в павильоне "Россия - моя история" на ВДНХ.
Председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов показал Мишустину проект создания Евразийского транспортного каркаса, включающего в себя различные Международные транспортные коридоры, проходящие через Центральную и Восточную Азию, а также Ближний Восток. Реализация позволит увеличить трафик на 40%, доставлять груз из Китая и Индии в Европу в два раза быстрее, чем через Суэцкий канал, снизить углеродный след на 25% по сравнению с морским путем.
Другая презентация была посвящена созданию Евразийской товаропроводящей сети, которая обеспечит продовольственную безопасность для 228 миллионов жителей, увеличит объемы выпуска продукции АПК на 5-7% в год, а товарооборот в АПК - на 30%, позволит сделать рынок прозрачным.
"Это очень важные элементы, которые помогут нашим странам решить самые главные вопросы", - сказал Мишустин. По его словам, это приведет к росту экономик и благосостояния людей.
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Кроме того, Подгузов ознакомил Мишустина с проектом Водно-энергетического комплекса Центральной Азии (включает в себя модернизацию инфраструктуры и совместное развитие). В частности проект позволит повысить обеспеченность стран региона водными ресурсами на 40%.
"Кончено, нужно вместе работать, чтобы людям была доступна хорошая, качественная вода", - отметил Мишустин.
На последнем слайде презентации Подгузов рассказал Мишустину о цифровой трансформации ЕАЭС. Проект, к примеру, включает в себя создание приложения "Работа в ЕАЭС", которое упрощает получение государственных и финансовых услуг трудовыми мигрантами на всем пространстве союза. Также запланировано создание цифровых платформ для стратегических мегапроектов, взаимное признание цифровой подписи в ЕАЭС, трансграничных идентификации бизнеса.
"Без сомнения, без этого (цифровой трансформации) невозможно. Просто хотя бы учетная система, которая позволит нам убрать те самые границы перемещения товаров, услуг, рабочей силы, капитала, сегодня без цифровой трансформации невозможна", - сказал Мишустин.
Во время осмотра экспозиции глава правительства также сделал замечание Подгузову, который приспустил маску с лица. "Маску либо носите правильно, либо вообще ее снимите", - сказал ему премьер.
После осмотра экспозиции Мишустина принял участие в пленарном заседании Второго Евразийского конгресса. Темой форума стали "Ключевые инвестпроекты - системные драйверы экономического роста в ЕАЭС".
 
ЭкономикаТехнологииЕвропаМихаил МишустинБлижний ВостокЕвразийский экономический союзЕвразийский банк развитияНиколай ПодгузовРоссия
 
 
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