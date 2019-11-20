"Почта России" запустила услугу "Легкий возврат" для интернет-заказов

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. " Почта России " запустила в своих отделениях услугу возврата интернет-заказа по упрощенной схеме "Легкий возврат", говорится в сообщении компании

Ранее в сентябре гендиректор "Почты России" Николай Подгузов сообщил РИА Новости, что компания запустит пункты выдачи заказов с возможностью частичного или полного возврата товаров обратно в магазины, уже в этом году планируется открыть около 3 тысяч таких пунктов.

"Запуск новой услуги – важный шаг, который мы делаем навстречу интернет-покупателям, а это – две трети всех россиян", – приводятся в сообщении слова первого заместителя гендиректора "Почта России" по электронной коммерции Алексея Скатина.

Новая услуга позволяет бесплатно и быстро возвращать купленные в интернет-магазине товары во все почтовые отделения. Покупатель может вернуть заказ из интернет-магазина, подключённого к услуге "Легкий возврат". Для возврата заказа необходим только трек-номер – не требуются ни чек, ни документы, удостоверяющие личность. Возврат осуществляется в рамках законодательства на соответствующие категории товаров и в установленные законом сроки.

"Рассчитываем, что к услуге подключатся как можно больше партнеров "Почты России" из цифрового ритейла, что позволит увеличить объёмы интернет-заказов и сделает онлайн покупки удобнее и доступнее для потребителей", - добавил Скатин. Для интернет-магазинов новая услуга позволит увеличить количество лояльных покупателей и приобрести новых, повысить средний чек, конверсию и частоту покупки, так как снимет основной барьер и риски при дистанционном приобретении товара даже в самых дальних уголках страны. Это даст дополнительный импульс к развитию рынка электронной торговли в России.