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РИА Новости

Медведев утвердил устав АО "Почта России" с капиталом 15,8 миллиарда рублей

15:10 24.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкГенеральный директор ФГУП "Почта России" Николай Подгузов на совещании у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева
Генеральный директор ФГУП Почта России Николай Подгузов на совещании у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Генеральный директор ФГУП "Почта России" Николай Подгузов на совещании у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева
ГОРКИ, 24 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о подписании двух распоряжений для акционирования "Почты России". Одним из них утвержден устав создаваемого непубличного акционерного общества с капиталом в 15,8 миллиарда рублей.
"Не позднее 1 октября должна произойти государственная регистрация нового акционерного общества, я подписал два распоряжения правительства на эту тему", - сказал Медведев на совещании об отдельных вопросах развития АО "Почта России".
Одно из распоряжений утверждает передаточный акт по имуществу, подлежащему передаче от ФГУП "Почта России" в качестве вклада в уставный капитал одноименного акционерного общества. "Речь идет о 52 тысячах объектов недвижимости и почти 46 тысячах земельных участков", - отметил премьер, уточнив, что компания до 1 октября должна завершить оформление прав на это имущество.
Второе распоряжение утверждает устав создаваемого непубличного акционерного общества "Почта России". Как говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина, АО "Почта России" является правопреемником одноименного предприятия, 100% его акций принадлежит РФ. Уставный капитал АО составляет около 15,75 миллиарда рублей и разделен на 15 миллионов 753 тысячи 199 обыкновенных акций номиналом 1 тысяча рублей. Предусмотрено, что уставный капитал может может быть увеличен путем увеличения номинала акций или размещения дополнительных акций.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание Об отдельных вопросах развития АО Почта России
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Уставом также предусмотрено, что АО "Почта России" вправе выплачивать дивиденды по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и отчетного года.
Совет директоров АО будет назначаться правительством РФ на срок не более пяти лет. Правительство может представить 11 человек в совет директоров, еще по одному члену могут выдвинуть Совет Федерации, Госдума и профсоюз. Председателя совета назначает кабмин. Гендиректор АО "Почта России" назначается на срок не более пяти лет, он входит в совет директоров и может его возглавлять.
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