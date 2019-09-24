Медведев утвердил устав АО "Почта России" с капиталом 15,8 миллиарда рублей

ГОРКИ, 24 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о подписании двух распоряжений для акционирования "Почты России". Одним из них утвержден устав создаваемого непубличного акционерного общества с капиталом в 15,8 миллиарда рублей.

"Не позднее 1 октября должна произойти государственная регистрация нового акционерного общества, я подписал два распоряжения правительства на эту тему", - сказал Медведев на совещании об отдельных вопросах развития АО "Почта России".

Одно из распоряжений утверждает передаточный акт по имуществу, подлежащему передаче от ФГУП "Почта России" в качестве вклада в уставный капитал одноименного акционерного общества. "Речь идет о 52 тысячах объектов недвижимости и почти 46 тысячах земельных участков", - отметил премьер, уточнив, что компания до 1 октября должна завершить оформление прав на это имущество.

Второе распоряжение утверждает устав создаваемого непубличного акционерного общества "Почта России". Как говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина, АО "Почта России" является правопреемником одноименного предприятия, 100% его акций принадлежит РФ. Уставный капитал АО составляет около 15,75 миллиарда рублей и разделен на 15 миллионов 753 тысячи 199 обыкновенных акций номиналом 1 тысяча рублей. Предусмотрено, что уставный капитал может может быть увеличен путем увеличения номинала акций или размещения дополнительных акций.

Уставом также предусмотрено, что АО "Почта России" вправе выплачивать дивиденды по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и отчетного года.