"Почта России" запустит пункты выдачи заказов с опцией возврата в магазины

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Почта России" запустит пункты выдачи заказов с возможностью частичного или полного возврата товаров обратно в магазины, уже в этом году планирует открыть около 3 тысяч таких пунктов, сообщил РИА Новости гендиректор компании Николай Подгузов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Важно качество доставки повысить, дать тот сервис, который клиент требует: это доставка в то время, когда это необходимо, возможность оплаты любым удобным способом при доставке. Все эти вещи в рамках нашей доставочной платформы будут сделаны. Возможность примерки, возможность возврата частичного... Я думаю, что возможность частичного или полного возврата товаров (будет запущена - ред.) до конца года", - сказал Подгузов.

По его словам, пункты планируется открыть сначала в Москве, а затем - по всей стране. "Порядка 3 тысяч мы до конца года откроем в РФ точно. Я думаю, на горизонте нескольких кварталов 7 тысяч пунктов будут", - добавил глава "Почты".