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РИА Новости
Восточный экономический форум

"Почта России" запустит пункты выдачи заказов с опцией возврата в магазины

10:52 05.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип в отделении "Почты России"
Логотип в отделении Почты России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Почта России" запустит пункты выдачи заказов с возможностью частичного или полного возврата товаров обратно в магазины, уже в этом году планирует открыть около 3 тысяч таких пунктов, сообщил РИА Новости гендиректор компании Николай Подгузов в кулуарах Восточного экономического форума.
"Важно качество доставки повысить, дать тот сервис, который клиент требует: это доставка в то время, когда это необходимо, возможность оплаты любым удобным способом при доставке. Все эти вещи в рамках нашей доставочной платформы будут сделаны. Возможность примерки, возможность возврата частичного... Я думаю, что возможность частичного или полного возврата товаров (будет запущена - ред.) до конца года", - сказал Подгузов.
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По его словам, пункты планируется открыть сначала в Москве, а затем - по всей стране. "Порядка 3 тысяч мы до конца года откроем в РФ точно. Я думаю, на горизонте нескольких кварталов 7 тысяч пунктов будут", - добавил глава "Почты".
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумНиколай ПодгузовПочта РоссииМоскваВладивостокРоссияЭкономика
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