Политический кризис в Израиле (2019)

В декабре 2018 года израильский парламент (Кнессет) принял закон о самороспуске и проведении 9 апреля 2019 года досрочных выборов (на семь месяцев раньше срока). Объявляя о решении обновить мандат доверия избирателей в апреле вместо ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сослался на необходимость восстановить дееспособность политической системы, которая, по его словам, и так перешла в "предвыборный режим".
По итогам досрочных парламентских выборов 9 апреля 2019 года две конкурирующие партии – правящая партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху и оппозиционный блок "Кахоль-Лаван" Бени Ганца – получили одинаковое количество мест в парламенте.
Президент страны Реувен Ривлин делегировал Биньямину Нетаньяху формирование четвертого подряд и пятого в его карьере правительства. Нетаньяху пытался сформировать кабинет на основе право-религиозной коалиции, контролировавшей 65 из 120 мест в Кнессете, но не смог преодолеть разногласия между ультраортодоксами и антиклерикальной партией "Наш дом Израиль" русскоязычного экс-министра обороны Авигдора Либермана. Последняя отказалась идти на уступки в вопросе о призыве в армию учащихся йешив – еврейских семинарий.
Сам Либерман говорил, что не видит иной кандидатуры на пост премьер-министра, кроме Нетаньяху, но не готов идти на компромисс с религиозными партиями, без поддержки которых правительство также было не построить.
В ситуации, когда право на создание правительства могло перейти к оппозиции, соратники Нетаньяху инициировали роспуск Кнессета.
30 мая 2019 года израильский парламент, проработавший менее двух месяцев, проголосовал за самороспуск и назначил новые выборы на 17 сентября.
В сентябре впервые в истории Израиля прошли вторые в году парламентские выборы, по итогам которых оппозиционный блок "Кахоль Лаван" получил 33 депутатских места в 120-местном Кнессете, партия "Ликуд" – 32, Объединенный арабский список – 13, "ШАС" – 9, партия "Наш дом - Израиль " – 8, "Еврейство Торы" – 7, "Ямина" – 7, "Авода-Гешер" – 6, "Демократический лагерь" – 5.
Президент Израиля Реувен Ривлин по итогам консультаций с лидерами крупнейших фракций в Кнессете Биньямином Нетаньяху и Бени Ганцем поручил формирование правительства действующему премьер-министру.
Выступая с заявлением в прямом эфире израильских телеканалов, Реувен Ривлин отметил, что у Нетаньяху больше шансов сформировать правительство.
Однако за отведенные ему законом 28 дней он не сумел собрать коалицию парламентского большинства в 61 мандат. Не удалось это сделать и лидеру оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу.
После этого впервые в истории Израиля мандат на формирование правительственной коалиции получил Кнессет, но никому из депутатов также не удалось заручиться необходимой поддержкой парламентского большинства.
В ночь на 12 декабря израильский Кнессет принял закон о самороспуске.
На ход коалиционных переговоров оказывали влияние юридические проблемы премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху.
В ноябре 2019 года юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит сообщил, что решил предъявить обвинения Нетаньяху в получении взятки в так называемом "деле 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе "Walla!". Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.
В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента – бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".
В ответ Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений – свержение его с поста главы правительства.
Новые, третьи за год, выборы в парламент Израиля назначены на 2 марта 2020 года.
Депутаты Кнессета избираются посредством партийных списков. Минимальный процентный барьер составляет 3,25% голосов.
Список кандидатов в депутаты Кнессета, преодолевший электоральный барьер, получает в Кнессете число мест пропорциональное числу поданных за данный список засчитанных голосов избирателей, поделенных на 120 – общее число депутатских мест в Кнессете.
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