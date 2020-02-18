СМИ назвали дату начала судебного процесса против Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 фев - РИА Новости. Судебный процесс против премьер-министра Израиля Судебный процесс против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делу о взятке и лоббировании интересов медиакомпании откроется 17 марта в Иерусалимском окружном суде, сообщила израильская государственная телерадиокорпорация Кан

"Первое судебное заседание по делу премьер-министра Нетаньяху состоится 17 марта", - говорится в сообщении Кан.

Состав судейской коллегии, которая займется рассмотрением обвинений, выдвинутых против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, был обнародован на минувшей неделе. Глава судейской коллегии Ривка Фридман-Фельдман участвовала в процессе по делам бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта, по итогам которого экс-глава правительства был осужден на семь лет тюремного заключения. Она считается одной из наиболее квалифицированных судей в области уголовного права.

Процесс против премьер-министра начнётся через две недели после выборов в кнессет 23 созыва, назначенных на 2 марта.

В ноябре 2019 года юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит сообщил, что решил предъявить обвинения Нетаньяху в получении взятки в так называемом "деле 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе "Walla!". Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского, от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.

В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".