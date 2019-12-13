Крупные пожары на складах в России в 2019 году

13 декабря загорелось складское помещение во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Площадь пожара составила 2200 квадратных метров. В здании хранились автозапчасти и легковоспламеняющиеся жидкости.
13 декабря загорелся склад с тканями на Варшавском шоссе в Москве. Во время пожара взорвались емкости с лакокрасочными материалами. Площадь возгорания составила семь тысяч квадратных метров, частично обрушились перекрытия и кровля. Пожару присвоили третий уровень сложности. К его тушению были привлечены свыше 220 человек и порядка 70 единиц техники, а также два вертолета. Принятыми мерами пожар был ликвидирован. При обрушении здания один из пожарных получил травму ноги.
З декабря в 02.13 мск пожар вспыхнул в ангаре в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Огонь охватил все 12 тысяч квадратных метров здания. К тушению были привлечены 220 человек и 49 единиц техники, также к месту пожара были направлены два пожарных поезда. Сведений о пострадавших не поступало. Пожар был локализован около 08.00 мск. Позднее стало известно, что ангар полностью обрушился.
13 октября пожар вспыхнул на кирпичном складе в деревне Новое Девяткино во Всеволожском районе Ленинградской области. Огонь был локализован на площади 2,07 тысячи квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.
4 октября складской комплекс загорелся в поселке Петро-Славянка в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Горение происходило на всей площади – 4,5 тысячи квадратных метров, также произошло обрушение кровли на площади 1,4 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших не было.
10 сентября возгорание произошло на складе ГСМ в промзоне в Богородском районе Нижегородской области. Площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров. Горели пять строений (два склада – металлический и кирпичный, два административных здания, бытовое помещение), а также бочки с маслом на открытой площадке и три личных автомобиля. Пострадали два человека, один из них был госпитализирован в ожоговый центр.
26 августа склад с битумом загорелся на площади 3,6 тысячи квадратных метров на улице Пожиговская в Пскове. Пострадавших не было.
22 августа пожар произошел в складском здании в Санкт-Петербурге. Площадь пожара составила около пяти тысяч квадратных метров. При пожаре пострадали два человека: оба отравились продуктами горения, а один из них еще и получил ожоги.
12 августа административное здание и склад с готовой пищевой продукцией загорелись на рынке на улице Шахтеров в Красноярске. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших и погибших не было.
27 июня пожар возник на складе оптового рынка стройматериалов в Волгограде. Площадь возгорания составила, по данным МЧС, пять тысяч квадратных метров. Пострадавших не было.
27 июня склад загорелся на Ярославском шоссе в Москве. Площадь пожара достигла двух тысяч квадратных метров, пожару была присвоена третья – высшая категория сложности. Сведения о пострадавших не поступали.
18 июня пожар возник в двух складских помещениях в Кировском районе Перми. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. Пострадавших не было. По данным МЧС, тушение пожара проводилось по второму номеру сложности.
12 июня склад леса загорелся в поселке Таежный в Богучанском районе Красноярского края. Пожар был локализовали на площади 20 тысяч квадратных метров. К ликвидации привлекался пожарный поезд. Пострадавших не было.
26 мая складское помещение загорелось в селе Кардаилово в Илекском районе Оренбургской области. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. При пожаре пострадала женщина, она получила ожоги кистей.
В ночь на 16 мая крупный пожар на складе с горюче-смазочными материалами произошел в поселке имени Свердлова Всеволожского района Ленинградской области. Пожар охватил территорию общей площадью 12 тысяч квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.
28 апреля трехэтажный склад розничной сети "Магнит" загорелся в селе Нечаевка Новоусманского района Воронежской области. Огнем было охвачено 20 тысяч квадратных метров, затем площадь пожара увеличилась до 42 тысяч квадратных метров. В результате пожара обрушилась кровля склада. Сведений о пострадавших не поступало.
23 апреля пожар возник на складах со стройматериалами во Всеволожском районе Ленинградской области. Площадь пожара составляла 2,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших не было.
17 апреля склад пиломатериалов загорелся в Хабаровске. Площадь возгорания составила четыре тысячи квадратных метров. Пострадавших не было.
5 апреля склад стройматериалов загорелся на улице Карьерная во Владивостоке. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров. Один из тушивших возгорание сотрудников МЧС пострадал и был госпитализирован. Позднее он скончался.
30 марта склад готовой продукции загорелся на кондитерской фабрике в Нальчике. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. Один человек пострадал.
4 марта склад с древесиной загорелся в Казани. Площадь пожара составила 5,6 тысячи квадратных метров. Пострадавших не было.
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