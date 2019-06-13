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РИА Новости

В Красноярском крае ликвидировали крупный пожар на складе леса

Вчера, 03:36
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КРАСНОЯРСК, 13 июн – РИА Новости. Сотрудники МЧС полностью ликвидировали крупный пожар на территории промбазы в Богучанском районе Красноярского края, где горел штабель леса, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МЧС России.
Ранее в МЧС сообщали, что в среду ночью штабель леса загорелся на площади 20 тысяч квадратных метров в поселке Таежный в Богучанском районе Красноярского края. Была угроза перехода огня на поселок. В 00.30 мск пожар локализовали по всей площади - 20 тысяч квадратных метров. К ликвидации привлекался пожарный поезд.
"Ликвидация пожара на промбазе, где хранились штабеля леса в 01.00 (мск) 13.06.2019г. Предварительная причина пожара – устанавливается. Пострадавших нет", - сказали в краевом главке.
Всего к тушению пожара привлекались 40 человек и 19 единиц техники.
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Красноярский крайПроисшествия
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