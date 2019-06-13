В Красноярском крае ликвидировали крупный пожар на складе леса

КРАСНОЯРСК, 13 июн – РИА Новости. Сотрудники МЧС полностью ликвидировали крупный пожар на территории промбазы в Богучанском районе Красноярского края, где горел штабель леса, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МЧС России.

Ранее в МЧС сообщали, что в среду ночью штабель леса загорелся на площади 20 тысяч квадратных метров в поселке Таежный в Богучанском районе Красноярского края. Была угроза перехода огня на поселок. В 00.30 мск пожар локализовали по всей площади - 20 тысяч квадратных метров. К ликвидации привлекался пожарный поезд.

"Ликвидация пожара на промбазе, где хранились штабеля леса в 01.00 (мск) 13.06.2019г. Предварительная причина пожара – устанавливается. Пострадавших нет", - сказали в краевом главке.