В Оренбуржье женщина получила ожоги при крупном пожаре на складе

УФА, 26 мая - РИА Новости. Женщина получила ожоги при крупном пожаре на складе в оренбургском селе, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Оренбургской области.

Ранее сообщалось, что горит складское помещение на площади 2,5 тысячи квадратных метров в селе Кардаилово в Илекском районе Оренбуржья. Открытое горение было ликвидировано в 10.41 мск. Источник агентства в правоохранительных органах области сообщал, что горели склады, где хранят картофель, по его данным, при пожаре пострадала женщина.

В управлении МЧС по региону подтвердили наличие пострадавшей при пожаре.

"К сожалению, имеется пострадавшая. В 17.22 объявлена полная ликвидация пожара",- говорится в сообщении спасательного ведомства. Отмечается, что к ликвидации последствий привлекалось 46 человек и 19 единиц техники.