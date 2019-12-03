Загоревшийся в Петербурге ангар обрушился

Пожар начался в 02.13 по адресу Московское шоссе, 54 в Пушкинском районе Петербурга. Огонь охватил все 12 тысяч квадратных метров здания. Ранее сообщалось, что к тушению привлечены 220 человек и 49 единиц техники, также к месту пожара направлены два пожарных поезда. Сведений о пострадавших не поступало, пожар локализован около 08.00 мск.