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РИА Новости

Загоревшийся в Петербурге ангар обрушился

08:13 03.12.2019 (обновлено: 10:23 03.12.2019)
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© РИА Новости / МЧС России / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России тушат пожар в ангаре на территории промышленной зоны в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
Сотрудники МЧС России тушат пожар в ангаре на территории промышленной зоны в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
© РИА Новости / МЧС России
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Сотрудники МЧС России тушат пожар в ангаре на территории промышленной зоны в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Ангар в Петербурге, где во вторник утром локализован крупный пожар, полностью обрушился, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС РФ.
Пожар начался в 02.13 по адресу Московское шоссе, 54 в Пушкинском районе Петербурга. Огонь охватил все 12 тысяч квадратных метров здания. Ранее сообщалось, что к тушению привлечены 220 человек и 49 единиц техники, также к месту пожара направлены два пожарных поезда. Сведений о пострадавших не поступало, пожар локализован около 08.00 мск.
Автомобили скорой помощи
07:28
В Петербурге при пожаре в жилом доме пострадали четверо детей
"Ангар сгорел по всей площади и полностью обрушился", - сказал собеседник агентства.
Как сообщал РИА Новости представитель ведомства, в сгоревшем складе, предположительно, мог храниться каучук.
Ранее сообщалось, что для контроля состояния воздуха на месте пожара работают передвижная химико-радиометрическая лаборатория, дежурные службы комитета по природопользованию и Роспотребнадзора.
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