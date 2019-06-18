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РИА Новости

В Перми потушили пожар на складах

09:18
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ПЕРМЬ, 18 июн - РИА Новости. Пожар в двух складских помещениях, охвативший площадь 2,4 тысячи квадратных метров в Кировском районе Перми, ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
В понедельник вечером в 800 метрах севернее микрорайона Налимиха в Кировском районе Перми возник пожар на кровле двух одноэтажных складских зданий на площади 2,4 тысячи квадратных метров. По данным МЧС, тушение пожара проводилось по второму номеру сложности.
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"Пожар ликвидирован. Пострадавших нет - строения были пустые", - уточнили в региональном МЧС.
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МЧСПермьПермский крайПроисшествия
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