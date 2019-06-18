В Перми потушили пожар на складах

ПЕРМЬ, 18 июн - РИА Новости. Пожар в двух складских помещениях, охвативший площадь 2,4 тысячи квадратных метров в Кировском районе Перми, ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
В понедельник вечером в 800 метрах севернее микрорайона Налимиха в Кировском районе Перми возник пожар на кровле двух одноэтажных складских зданий на площади 2,4 тысячи квадратных метров. По данным МЧС, тушение пожара проводилось по второму номеру сложности.
"Пожар ликвидирован. Пострадавших нет - строения были пустые", - уточнили в региональном МЧС.