В Перми потушили пожар на складах

ПЕРМЬ, 18 июн - РИА Новости. Пожар в двух складских помещениях, охвативший площадь 2,4 тысячи квадратных метров в Кировском районе Перми, ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В понедельник вечером в 800 метрах севернее микрорайона Налимиха в Кировском районе Перми возник пожар на кровле двух одноэтажных складских зданий на площади 2,4 тысячи квадратных метров. По данным МЧС, тушение пожара проводилось по второму номеру сложности.