Пожарный пострадал при тушении пожара на складе с тканями в Москве

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. При тушении крупного пожара на складе с тканями на юге Москвы пострадал сотрудник МЧС, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Подробности о его состоянии не приводятся.

ЧП произошло по адресу Варшавское шоссе, дом 129, корпус 2. Площадь возгорания составила семь тысяч квадратных метров, частично обрушились перекрытия и кровля. Пожару присвоили третий уровень сложности.

В МЧС отметили, что движение транспорта в этом районе затруднено, спасатели просят автомобилистов заранее выбирать пути объезда.

Движение по улице Подольских курсантов перекрыли.

Подъезжали, думали погода рехнулась и это Туча такая, а оказался #пожар на Варшавке в #Москва. Горят склады тканей. pic.twitter.com/wByRO1az1g — хопхейлалалей (@Shesmellsthesun) 13 декабря 2019 г.

Глава управы Чертаново Центральное Владимир Михеев написал у себя в Twitter, что с горящего склада эвакуировали около 40 человек.

К тушению привлекли более 220 человек, 70 единиц техники и два противопожарных вертолета.

Также на место выехала передвижная лаборатория главного управления МЧС для выявления превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.