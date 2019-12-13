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Пожарный пострадал при тушении пожара на складе с тканями в Москве
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РИА Новости

Пожарный пострадал при тушении пожара на складе с тканями в Москве

13:33 13.12.2019 (обновлено: 14:41 13.12.2019)
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. При тушении крупного пожара на складе с тканями на юге Москвы пострадал сотрудник МЧС, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Подробности о его состоянии не приводятся.
ЧП произошло по адресу Варшавское шоссе, дом 129, корпус 2. Площадь возгорания составила семь тысяч квадратных метров, частично обрушились перекрытия и кровля. Пожару присвоили третий уровень сложности.
В МЧС отметили, что движение транспорта в этом районе затруднено, спасатели просят автомобилистов заранее выбирать пути объезда.
Движение по улице Подольских курсантов перекрыли.
Глава управы Чертаново Центральное Владимир Михеев написал у себя в Twitter, что с горящего склада эвакуировали около 40 человек.
К тушению привлекли более 220 человек, 70 единиц техники и два противопожарных вертолета.
Также на место выехала передвижная лаборатория главного управления МЧС для выявления превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.
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Пожар на складе в МосквеМЧС РФМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Так ведь пожары в России тушить не выгодно?
13 декабря, 13:57
Дмитрий Горюнов
950003
Плохо платят работникам. У них дети, семьи, их надо кормить, одевать...Возникает недостача. В конце года - инвентаризация. перед инвентаризацией - пожар.
13 декабря, 14:26
vyachnick Новиков
700210
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