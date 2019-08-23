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РИА Новости

В Петербурге рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на складе

11:42 23.08.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Капельницы . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Оба пострадавших при крупном пожаре в складском здании в Петербурге находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель городского комитета по здравоохранению.
"Двое мужчин находятся в НИИ скорой помощи. Их состояние тяжелое", - сказал собеседник агентства.
Возгорание произошло в четверг в четырехэтажном здании, где арендуют площади порядка 40 компаний, на третьем этаже, площадь пожара составила около 5 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано лишь в пятницу утром. При пожаре пострадали два человека: оба отравились продуктами горения, а один из них еще и получил ожоги.
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