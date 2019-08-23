В Петербурге рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на складе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Оба пострадавших при крупном пожаре в складском здании в Петербурге находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель городского комитета по здравоохранению.

Возгорание произошло в четверг в четырехэтажном здании, где арендуют площади порядка 40 компаний, на третьем этаже, площадь пожара составила около 5 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано лишь в пятницу утром. При пожаре пострадали два человека: оба отравились продуктами горения, а один из них еще и получил ожоги.