В Петербурге рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на складе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Оба пострадавших при крупном пожаре в складском здании в Петербурге находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель городского комитета по здравоохранению.
"Двое мужчин находятся в НИИ скорой помощи. Их состояние тяжелое", - сказал собеседник агентства.
Возгорание произошло в четверг в четырехэтажном здании, где арендуют площади порядка 40 компаний, на третьем этаже, площадь пожара составила около 5 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано лишь в пятницу утром. При пожаре пострадали два человека: оба отравились продуктами горения, а один из них еще и получил ожоги.
12 августа, 16:04РИА НовостиВ Красноярске локализовали крупный пожар на складе