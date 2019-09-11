Воздух в районе пожара на складе ГСМ в Нижегородской области чист

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили превышения предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в зоне жилой застройки возле места пожара на складе горюче-смазочных материалов в промзоне в Богородском районе Нижегородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ведомства.

Сообщение о возгорании на складе ГСМ в промзоне Кудьминская в 1 километре северо-западнее поселка Дружный поступило в Единую-дежурно-диспетчерскую службу Богородского района в 18.20 во вторник. Площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров. Горели пять строений (два склада - металлический и кирпичный, два административных здания, бытовое помещение), а также бочки с маслом на открытой площадке и 3 личных автомобиля.

К тушению пожара были привлечены 128 человек и 37 единиц техники, в том числе от МЧС России – 111 человек и 31 единица техники. Пострадали два человека, один из них был госпитализирован в ожоговый центр. Пожар был полностью потушен в 2.10 в среду.