В Красноярске локализовали крупный пожар на складе

Пожар на складе в Красноярске. 12 августа 2019

Пожар на складе в Красноярске. 12 августа 2019

© Фото : МЧС РФ Пожар на складе в Красноярске. 12 августа 2019

КРАСНОЯРСК, 12 авг - РИА Новости. Пожар на рынке в Красноярске площадью в 2,5 тысячи квадратных метров локализован, сообщил журналистам начальник первой пожарно-спасательной части Красноярска Роман Либерт.

"Пострадавших, погибших нет. Горели складские помещения. Пожар локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров", - сказал он.

Ранее сообщалось, что на рынке на улице Шахтеров загорелось административное здание и склад с готовой пищевой продукцией.