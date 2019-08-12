В Красноярске локализовали крупный пожар на складе

КРАСНОЯРСК, 12 авг - РИА Новости. Пожар на рынке в Красноярске площадью в 2,5 тысячи квадратных метров локализован, сообщил журналистам начальник первой пожарно-спасательной части Красноярска Роман Либерт.
"Пострадавших, погибших нет. Горели складские помещения. Пожар локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров", - сказал он.
Ранее сообщалось, что на рынке на улице Шахтеров загорелось административное здание и склад с готовой пищевой продукцией.
Как отметили в пресс-службе МЧС РФ, пожар был локализован в 15.42 мск. Спасатели проводят проливку и разборку конструкций. К тушению пожара привлечены 53 человека и 20 единиц техники, отметили в МЧС.
#красноярск что-то горит, пока новостей нет в интернете pic.twitter.com/zV1ogKGQMh— Yuriy B. (@beliynightsochi) 12 августа 2019 г.