Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-13T18:53+0300
https://ria.ru/20191213/1562377642.html
В МЧС уточнили площадь пожара в ангаре в Петербурге
https://cdn24.img.ria.ru/images/156237/63/1562376348_0:35:800:485_1036x0_80_0_0_4a8aff79f5dbc27148b3727e7dc00864.jpg
РИА Новости

В МЧС уточнили площадь пожара в ангаре в Петербурге

18:53 13.12.2019
268
© Фото : ГУ МЧС России по Санкт-ПетербургуНа месте горения в металлическом ангаре в Санкт-Петербурге
На месте горения в металлическом ангаре в Санкт-Петербурге
© Фото : ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. Площадь пожара в ангаре на улице Салова в Петербурге, по уточненным данным, составляет 2200 квадратных метров, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
"По уточненным данным, площадь пожара в ангаре на улице Салова в Петербурге составляет 2200 квадратных метров. Тушение ангара с автозапчастями, легковоспламеняющимися жидкостями и прочей продукцией продолжается", - сказано в сообщении.
Сообщение о пожаре на улице Салова, 51, корпус 3 В поступило в 17.07. Были эвакуированы порядка 100 человек. По предварительным данным, пострадавших нет. Ранее сообщалось, что площадь пожара выросла до 5 тысяч квадратных метров.
Проводится тушение по 2 номеру сложности. К ликвидации пожара привлечено более 170 человек и 40 единиц техники. К месту пожара направлен пожарный поезд. Химико-радиометрическая лаборатория выехала для контроля замеров воздуха на предмет содержания вредных веществ.
Пожар на складе на юге Москвы
Вчера, 16:48
В Москве потушили крупный пожар на складе с тканями
010201
Обсудить 0
ГУ МЧС по Санкт-ПетербургуМЧС РФСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники МЧС РФ на тушении пожара на складе с легковоспламеняющимися жидкостями в Санкт-Петербурге
Кровля и внешняя стена горящего склада в Петербурге обрушились
Пожар на складе в Санкт-Петербурге
Пожар на складе в Петербурге локализовали
На месте горения в металлическом ангаре в Санкт-Петербурге
Пожарный поезд направили для тушения горящего склада в Петербурге
Пожар на складе в Санкт-Петербурге
Во Фрунзенском районе Петербурга загорелось здание
Министерство финансов США в Вашингтоне
Американский Минфин снял санкции с трех российских компаний
На месте горения в металлическом ангаре в Санкт-Петербурге
Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась
На месте горения в металлическом ангаре в Санкт-Петербурге
Площадь пожара в Петербурге увеличилась до 4,5 тысячи "квадратов"
Пожар на складе на юге Москвы
В Москве потушили крупный пожар на складе с тканями
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев назвал слова Зеленского о журналистах из России "трепом"
Президент РФ Владимир Путин перед совещанием по вопросам экономики. 22 ноября 2019
Пресс-конференция Путина пройдет в Центре международной торговли
Хирург-трансплантолог Михаил Каабак
Каабак пообещал провести до конца года как можно больше трансплантаций
Карета скорой помощи в Канаде
В Торонто неизвестный открыл стрельбу по прохожим
Логотип Twitter на экране смартфона
Twitter заблокировал аккаунт Россотрудничества
Президент США Донадьд Трамп
Трамп заявил, что космические силы США будут наступательными
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В МИД ДНР осудили призыв Киева изменить Минские соглашения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:02Аваков заявил, что для расследования убийства Шеремета нужны силы СБУ
02:58Дима Билан раскрыл детали "пьяного" выступления в Самаре
02:55Суд в США обвинил экс-дипломата из Марокко в мошенничестве с визами
02:45Лукашенко одобрил проект соглашения с Китаем о крупном кредите
02:36Аваков сообщил об обнаружении мины в ходе обысков по делу Шеремета
02:07Во Франции призвали железнодорожников прервать протесты в праздники
02:05Астролог назвала ароматы, цвета и наряды для Года Крысы
01:52Индексы США сдерживала коррекция и слабая внутренняя статистика
01:47В "Хезболлах" сообщили о сложностях формирования правительства Ливана
01:36Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
01:35СБ ООН призвал Ирак расследовать случаи насилия против протестующих
01:27В Тюмени один человек погиб и семь пострадали при пожаре в диспансере
01:22СМИ: основатель ЧВК Academi тайно встретился с властями Венесуэлы
01:14Верховный суд США заслушает дела о налогах Трампа в 2020 году
01:12В Госдуме раскритиковали Киев за заявления о "Северном потоке — 2"
01:07В ДНР заявили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ
00:58Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
00:57Глава МВФ прокомментировала торговые договоренности между США и Китаем
00:49В Киеве рассказали, сколько человек прошли через войну в Донбассе
00:34Суд в Киеве арестовал на 2 месяца подозреваемую в убийстве Шеремета
Лента новостейМолния