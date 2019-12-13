В МЧС уточнили площадь пожара в ангаре в Петербурге

На месте горения в металлическом ангаре в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. Площадь пожара в ангаре на улице Салова в Площадь пожара в ангаре на улице Салова в Петербурге , по уточненным данным, составляет 2200 квадратных метров, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС

"По уточненным данным, площадь пожара в ангаре на улице Салова в Петербурге составляет 2200 квадратных метров. Тушение ангара с автозапчастями, легковоспламеняющимися жидкостями и прочей продукцией продолжается", - сказано в сообщении.

Сообщение о пожаре на улице Салова, 51, корпус 3 В поступило в 17.07. Были эвакуированы порядка 100 человек. По предварительным данным, пострадавших нет. Ранее сообщалось, что площадь пожара выросла до 5 тысяч квадратных метров.