Пожар на складе в Ленинградской области потушен

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Спасатели потушили пожар на кирпичном складе в деревне Новое Девяткино во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Сообщение о пожаре внутри кирпичного складского здания поступило в субботу в 23.15 мск. В 01.29 воскресенья огонь был локализован на площади 2,07 тысячи квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.