В Волгограде потушили крупный пожар на складе

В четверг в Советском районе Волгограда около 17.00 по местному времени (16.00 мск) загорелся склад с керамическими изделиями на оптовом рынке стройматериалов, площадь пожара составила, по данным МЧС, 5 тысяч квадратных метров, спустя три часа пожар удалось локализовать, в 20.04 по местному времени было ликвидировано открытое горение. В тушении пожара, по информации ведомства, были задействованы 61 человек и 24 единиц техники. Пострадавших нет.