В Волгограде потушили крупный пожар на складе

ВОЛГОГРАД, 28 июн - РИА Новости. Пожар на складе оптового рынка стройматериалов в Волгограде и его последствия полностью ликвидированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по области.
В четверг в Советском районе Волгограда около 17.00 по местному времени (16.00 мск) загорелся склад с керамическими изделиями на оптовом рынке стройматериалов, площадь пожара составила, по данным МЧС, 5 тысяч квадратных метров, спустя три часа пожар удалось локализовать, в 20.04 по местному времени было ликвидировано открытое горение. В тушении пожара, по информации ведомства, были задействованы 61 человек и 24 единиц техники. Пострадавших нет.
"По состоянию на 8.00 по местному времени (7.00 мск) пожар и его последствия полностью ликвидированы", - сообщили в ГУ МЧС.
Причина возгорания устанавливается.
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