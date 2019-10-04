Пожар на складе в Петербурге потушили

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Крупный пожар на складе в Колпинском районе Санкт-Петербурга на площади 4,5 тысячи квадратных метров удалось полностью ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Рано утром поступила информация о возгорании на складском комплексе в поселке Петро-Славянка на Софийской улице, 96. Горение происходило на всей площади – 4,5 тысячи квадратных метров, также произошло обрушение кровли на площади 1,4 тысячи квадратных метров. Пожар был локализован в районе 7.00 мск.