Дело Марии Бутиной

Гражданка РФ Мария Бутина родилась в Барнауле Алтайского края в 1988 году. В 2005 году окончила с медалью 22-ю школу Барнаула с углубленным изучением иностранных языков. В 2010 году завершила образование в Алтайском государственном университете, без отрыва от вуза она также окончила местную Школу реальной политики. Работала в разных сферах: от маркетинга до политики, с 2011 года и до марта 2018 года являлась председателем правления межрегиональной общественной организации "Право на оружие".
С лета 2016 года Мария Бутина училась в Американском университете в Вашингтоне, который окончила в мае 2018 года с дипломом магистра гуманитарных наук в сфере международных отношений. В США она въехала по студенческой визе.
15 июля 2018 года россиянка Мария Бутина была арестована в Вашингтоне, ей инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства РФ на территории США. Кроме того, американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Минюсте США агентом иностранного государства.
Согласно обвинительному заключению, с 2015 года и, по меньшей мере, до февраля 2017 года Бутина работала "по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства, которое раньше было депутатом парламента РФ, затем стало высокопоставленным представителем в Центральном банке РФ" и находится под санкциями Минфина США. По данным американского Минюста, Бутина хотела "использовать личные связи с лицами в США, влияющими на американскую политику", "налаживать неофициальные контакты" и "проникать в организации, действующие в политике США", чтобы продвигать интересы РФ. В качестве доказательств приводились сведения о том, что Бутина общалась с неназванным лицом в российском правительстве по интернету, а также устанавливала связи с неназванным гражданином США, который бы представил ее затем влиятельным людям в Америке.
Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки сообщил, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в Соединенных Штатах полностью объясняются учебой в местном университете. По словам адвоката, у россиянки есть разрешение на работу в США, она искала варианты трудоустройства, чтобы применить на практике полученное образование.
В судебных документах адвокаты назвали Бутину наивной студенткой, которая рассказывала знакомым о необходимости улучшить отношения России и США, однако совершенно не собиралась продвигать эту идею скрытым образом от имени российских официальных лиц.
По словам адвоката, ФБР длительное время следило за Марией Бутиной после спекуляций в американских СМИ, внимание которых к ней было привлечено в 2017 году. СМИ утверждали, что она от имени зампреда Центробанка РФ Александра Торшина занималась налаживанием связей в США, и связывали это с делом о "российском вмешательстве" в американские выборы, которое Москва опровергает. Адвокат сообщил, что Бутиной фактически вменяют в вину, что на протяжении ряда лет она общалась с американскими гражданами, обсуждала с ними политику и отношения двух стран, даже в том, что россиянка фотографировалась на Капитолии в день инаугурации президента США в январе 2017 года.
Суд отказался освободить россиянку на время разбирательства, ссылаясь на "риск побега".
До 17 августа Бутину содержали в тюрьме Вашингтона, потом ее перевели в тюрьму города Александрии (близ столицы). Россиянку этапировали в кандалах, забрав при этом все вещи, включая книги, полотенца, кроссовки, предметы гигиены.
Бутина несколько месяцев провела в одиночной камере с запретом на любое общение и возможностью выходить только на пару часов ночью. Даже связь с семьей по телефону стала возможна далеко не сразу. На свежий воздух ее не выводили. Власти объясняли это заботой о ее безопасности.
22 сентября благодаря усилиям дипломатов и адвокатов для Бутиной закончился период так называемой "административной сегрегации" (изоляции), обычно применяемой к матерым уголовникам. Ее перевели на общий режим, разрешили чаще выходить за пределы камеры, посещать реабилитацию, гулять, общаться с другими заключенными. Но 21 ноября Марию Бутину повторно поместили в одиночную камеру, представляющую собой стальную клетку размером с парковочное место для машины, только за то, что она поделилась номером телефона своего адвоката с сокамерницей. При этом тюрьма не предъявила Бутиной никаких дисциплинарных взысканий.
В одиночной камере американской тюрьмы, где она находилась до конца декабря, даже не было включено отопление. Россиянку снова не выпускали из камеры по 22 часа в сутки, кроме того, не оказывали необходимую медицинскую помощь. Состояние Бутиной ухудшилось, у нее начались приступы клаустрофобии.
Только в начале января 2019 года стало известно, что россиянку перевели на общий режим содержания в американской тюрьме. В общей сложности она провела в полной изоляции более трех месяцев.
Судебные заседания по делу Бутиной проходили в столице США.
В начале декабря 2018 года обвинение и защита россиянки заявили, что рассматривают вариант заключения сделки. Затем американский телеканал NBC, сославшись на проект соглашения со следствием, которое должен утвердить суд, сообщил, что Бутина готова признать себя виновной по части обвинений, чтобы избежать длительного тюремного срока. Защите Бутиной суд запретил общаться с прессой, прокуроры также не контактировали со СМИ.
МИД РФ сообщил, что Москва поддержит любое решение Марии Бутиной, которое она примет для своего освобождения в США.
13 декабря 2018 года на заседании суда Бутина признала вину по одному из пунктов обвинения. Она подтвердила, что участвовала в сговоре с начала 2015 года до начала 2018 года с целью нанести вред США. Другой пункт обвинения по подозрению в работе иностранным агентом сторона обвинения сняла. Пойдя на сделку со следствием, россиянка отказалась от полноценного судебного процесса с присяжными. В МИД РФ считают, что Бутину вынудили расписаться под нелепыми обвинениями, создав невыносимые условия содержания.
Изначально Марии Бутиной по совокупности предъявленных обвинений грозило до 15 лет тюрьмы. Сделка с судом означала, что ее могли осудить максимум на пять лет заключения, причем в реальности срок возможно мог быть значительно меньше.
В конце марта 2019 года стало известно, что защита и обвинение подали в суд совместное ходатайство, в котором предложили депортировать Бутину в день вынесения приговора. Сама россиянка выразила согласие с этим в отдельном приложенном заявлении.
19 апреля 2019 года прокуратура США рекомендовала приговорить Марию Бутину к полутора годам заключения. Защита россиянки обратилась к суду с просьбой исключить из материалов дела экспертную оценку экс-сотрудника ФБР Роберта Андерсона, согласно которой ее действия в США были предприняты "от лица российских властей".
26 апреля 2019 года суд в Вашингтоне приговорил Марию Бутину за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом" к 18 месяцам тюрьмы, из которых девять она уже провела за решеткой. Россиянка подала апелляцию на приговор.
После оглашения приговора Бутина была временно переведена в тюрьму в американском штате Оклахома. В мае ее отправили для отбывания срока в тюрьму города Таллахасси, штат Флорида, где у россиянки появилась возможность общаться через интернет, в том числе по видеосвязи. В этой тюрьме она занималась спортом, когда было разрешено режимом, а также стала преподавать математику, английский язык, теорию вероятности и обществоведение для других женщин, отбывающих с ней тюремный срок. Эти занятия проводились с разрешения администрации тюрьмы.
По словам отца девушки, за время нахождения в американской тюрьме Мария Бутина потеряла почти 20 килограмм веса. В начале июля 2019 года при росте 170 сантиметров она весила чуть больше 40 килограммов.
Согласно открытой базе данных Федерального бюро тюрем США, предварительная дата окончания срока Бутиной – 5 ноября 2019 года, но, как сообщил в июне председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, срок был сокращен на 10 дней, и она может выйти 25 октября.
Дело Марии Бутиной вызвало общественный резонанс в России. В Москве обвинения россиянки назвали надуманными. По словам президента РФ Владимира Путина, для обвинений в ее адрес нет никаких оснований, так как никаких заданий в интересах России она не выполняла. По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, ФБР вместо борьбы с преступностью выполняет откровенный политический заказ.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников