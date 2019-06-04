Отец Бутиной рассказал об условиях ее содержания в новой тюрьме

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Отец отбывающей наказание в США россиянки Марии Бутиной Валерий Бутин рассказал, что после перевода в тюрьму города Таллахасси у дочери появилась возможность общаться через интернет, в том числе по видеосвязи.

"С Марией удалось пообщаться несколько дней назад, связь сейчас неустойчивая, учитывая очередную смену местонахождения. Будем надеяться, что последняя", - рассказал Бутин журналистам. Отец задержанной россиянки отметил, что сейчас, в целом, она держится уверенно.

"Условия общепризнанные, по сравнению с следственным изолятором несколько демократичнее. Что в себя это включает: появилась возможность владеть интернетом, хотя эта возможность усечена до предела. Но, тем не менее, есть возможность написать, пользоваться мессенджером, хотя он специализированный - тюремного общения, но, тем не менее, мы можем ей больше сообщить информации", - заявил Валерий Бутин.

Кроме того, у Марии есть возможность пользоваться видеосвязью, а также говорить по телефону по 300 минут в месяц, добавил он.

Также Валерий Бутин отметил, что некоторое время у Марии доступ к данным был перекрыт. "Все, что она могла себе позволить, это слышать о том, что в мире происходит, и в отношении нее в частности, через консульских работников наших, через адвокатов. Доступа ни к прессе, ни к медиапространству она не имела. Сейчас он тоже отсутствует, но, будем надеяться, что на какой-то ограниченный период, связанный с переводом", - сказал Бутин.

По словам вице-президента Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова, адвокаты подготовили документы для апелляции, и сейчас нужно пройти судебную комиссию.

"Дальше уже будет вестись работы непосредственно по формированию материала", - сказал Ионов.