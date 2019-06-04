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РИА Новости

Отец Бутиной рассказал об условиях ее содержания в новой тюрьме

Вчера, 12:17
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CC BY 2.0 / Pavel Starikov / Maria ButinaМария Бутина
Мария Бутина
CC BY 2.0 / Pavel Starikov / Maria Butina
Мария Бутина. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Отец отбывающей наказание в США россиянки Марии Бутиной Валерий Бутин рассказал, что после перевода в тюрьму города Таллахасси у дочери появилась возможность общаться через интернет, в том числе по видеосвязи.
"С Марией удалось пообщаться несколько дней назад, связь сейчас неустойчивая, учитывая очередную смену местонахождения. Будем надеяться, что последняя", - рассказал Бутин журналистам. Отец задержанной россиянки отметил, что сейчас, в целом, она держится уверенно.
"Условия общепризнанные, по сравнению с следственным изолятором несколько демократичнее. Что в себя это включает: появилась возможность владеть интернетом, хотя эта возможность усечена до предела. Но, тем не менее, есть возможность написать, пользоваться мессенджером, хотя он специализированный - тюремного общения, но, тем не менее, мы можем ей больше сообщить информации", - заявил Валерий Бутин.
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Кроме того, у Марии есть возможность пользоваться видеосвязью, а также говорить по телефону по 300 минут в месяц, добавил он.
Также Валерий Бутин отметил, что некоторое время у Марии доступ к данным был перекрыт. "Все, что она могла себе позволить, это слышать о том, что в мире происходит, и в отношении нее в частности, через консульских работников наших, через адвокатов. Доступа ни к прессе, ни к медиапространству она не имела. Сейчас он тоже отсутствует, но, будем надеяться, что на какой-то ограниченный период, связанный с переводом", - сказал Бутин.
По словам вице-президента Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова, адвокаты подготовили документы для апелляции, и сейчас нужно пройти судебную комиссию.
"Дальше уже будет вестись работы непосредственно по формированию материала", - сказал Ионов.
Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Учитывая уже отбытый ей до приговора срок, а также стандартную "скидку" в 50 дней за год приговора, она должна была выйти на свободу в ноябре, говорил ранее журналистам адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.
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