В МИД надеются, что Бутина вернется в Россию в целостности и сохранности

"Мы очень надеемся, что она увидит свободу, а свобода увидит ее. И что она вернется в целостности и сохранности", - сказала Захарова участникам III Всероссийского патриотического межнационального лагеря молодежи "Поколение".

Бутина была задержана в США в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. Согласно открытой базе данных Федерального бюро тюрем США, предварительная дата окончания срока Бутиной - 5 ноября, но, как заявил в июне председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, срок может быть сокращен и она может выйти 25 октября.