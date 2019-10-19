В МИД надеются, что Бутина вернется в Россию в целостности и сохранности

ДЕРЕВНЯ ЛИТВИНОВО (Московская область), 19 окт - РИА Новости. Россия надеется, что россиянка Мария Бутина, находящаяся в заключении в США, вернется на родину в целостности и сохранности, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы очень надеемся, что она увидит свободу, а свобода увидит ее. И что она вернется в целостности и сохранности", - сказала Захарова участникам III Всероссийского патриотического межнационального лагеря молодежи "Поколение".
По словам Захаровой, даже не каждый взрослый мужчина смог бы выдержать то, что пережила Бутина в американской тюрьме.
Семья арестованной в США Бутиной ждет ее освобождения и будет встречать ее из американской тюрьмы в одном из московских аэропортов, сообщил РИА Новости отец девушки Валерий Бутин.
Бутина была задержана в США в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. Согласно открытой базе данных Федерального бюро тюрем США, предварительная дата окончания срока Бутиной - 5 ноября, но, как заявил в июне председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, срок может быть сокращен и она может выйти 25 октября.
Лагерь "Поколение" начал работу 16 октября, а завершит 21 октября. По приглашению Федерального агентства по делам национальностей в лагерь приехали более 150 лидеров студенческих, молодёжных о общественных организаций, этнокультурных объединений из разных регионов России.