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РИА Новости

Бутину перевели в тюрьму во Флориде

Вчера, 15:46
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CC BY 2.0 / Pavel Starikov / Maria ButinaМария Бутина
Мария Бутина
CC BY 2.0 / Pavel Starikov / Maria Butina
Мария Бутина. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Отбывающая наказание в США россиянка Мария Бутина переведена в тюрьму города Таллахасси, штат Флорида, сообщил РИА Новости ее адвокат Роберт Дрисколл.
Ранее Дрисколл сообщал РИА Новости, что Бутина была временно переведена в тюрьму в американском штате Оклахома.
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"Она в Таллахасси", - заявил Дрисколл.
Согласно базе федерального бюро тюрем США, Бутина была переведена в тюрьму города Таллахасси.
Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Учитывая уже отбытый ей до приговора срок, а также стандартную "скидку" в 50 дней за год приговора, она должна была выйти на свободу в ноябре, говорил ранее журналистам адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.
Мария Бутина
26 апреля, 00:08
Дело Марии Бутиной
000204
Дело Марии Бутиной в СШАМария БутинаФлоридаРоссияСШАВ мире
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