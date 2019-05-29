Бутину перевели в тюрьму во Флориде

Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Учитывая уже отбытый ей до приговора срок, а также стандартную "скидку" в 50 дней за год приговора, она должна была выйти на свободу в ноябре, говорил ранее журналистам адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.