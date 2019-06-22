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РИА Новости

Срок Бутиной в США сократили на десять дней

Вчера, 19:14
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© AP PhotoМария Бутина
Мария Бутина
© AP Photo
Мария Бутина. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Срок отбывающей наказание в США россиянки Марии Бутиной сокращен на десять дней, она сможет выйти на свободу 25 октября, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий после разговора отца Бутиной с дочерью.
"Две хороших новости: адвокаты наконец смогли подать апелляцию, ее приняли к рассмотрению. И, самое главное, уголовный срок Маше уже сокращен на 10 дней, она сможет выйти на свободу 25 октября, а не 5 ноября", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Отец задержанной в США основательницы Права на оружие Марии Бутиной Валерий Бутин на пресс-конференции
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Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение.
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Дело Марии Бутиной в СШАРоссияСШАВ мире
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