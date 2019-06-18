Осужденная в США россиянка Бутина преподает в тюрьме четыре дисциплины

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Отец отбывающей наказание в США россиянки Марии Бутиной Валерий рассказал, что дочь преподает заключенным в тюрьме английский и математику, а также обществоведение и теорию вероятности.

Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Учитывая уже отбытый ей до приговора срок, а также стандартную "скидку" в 50 дней за год приговора, она должна была выйти на свободу в ноябре, говорил ранее журналистам адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.

"Маша сейчас активно занялась преподаванием, что помогает ей справляться с нелегкой жизненной ситуацией", - рассказал Валерий Бутин газете " Известия ".

Он также отметил, что преподавание - это не просто инициатива девушки, а всё официально и проходит с разрешения администрации тюрьмы. Кроме того, Бутина за это даже получает "маленькое финансовое вознаграждение".

"В общей сложности Маша преподает четыре дисциплины: математику, английский язык, теорию вероятности и обществоведение. При этом в рамках последнего предмета она, например, ведет уроки основ демократической системы США", - сказал отец Бутиной.