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РИА Новости

Осужденная в США россиянка Бутина преподает в тюрьме четыре дисциплины

01:45
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© AP PhotoМария Бутина
Мария Бутина
© AP Photo
Мария Бутина. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Отец отбывающей наказание в США россиянки Марии Бутиной Валерий рассказал, что дочь преподает заключенным в тюрьме английский и математику, а также обществоведение и теорию вероятности.
Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Учитывая уже отбытый ей до приговора срок, а также стандартную "скидку" в 50 дней за год приговора, она должна была выйти на свободу в ноябре, говорил ранее журналистам адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.
"Маша сейчас активно занялась преподаванием, что помогает ей справляться с нелегкой жизненной ситуацией", - рассказал Валерий Бутин газете "Известия".
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Он также отметил, что преподавание - это не просто инициатива девушки, а всё официально и проходит с разрешения администрации тюрьмы. Кроме того, Бутина за это даже получает "маленькое финансовое вознаграждение".
"В общей сложности Маша преподает четыре дисциплины: математику, английский язык, теорию вероятности и обществоведение. При этом в рамках последнего предмета она, например, ведет уроки основ демократической системы США", - сказал отец Бутиной.
Бутин также выразил надежду, что гражданку РФ смогут выпустить на свободу досрочно - 5 ноября. "На более ранний срок мы в настоящий момент и не рассчитываем. Никакие переговоры по этому вопросу не планируются", - подчеркнул отец девушки.
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