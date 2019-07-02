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РИА Новости

Бутина в американской тюрьме похудела на 20 килограммов, заявил ее отец

08:07
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CC BY 2.0 / Pavel Starikov / Maria ButinaМария Бутина
Мария Бутина
CC BY 2.0 / Pavel Starikov / Maria Butina
Мария Бутина. Архивное фото
БАРНАУЛ, 2 июл - РИА Новости. Россиянка Мария Бутина, осужденная в США, за время нахождения в американской тюрьме потеряла почти 20 килограмм и сейчас весит чуть более 40 килограмм, рассказал РИА Новости отец Марии Валерий Бутин.
"При росте 170 сантиметров ее вес составляет чуть больше 40 килограмм. Потеря веса связана, прежде всего, со стрессом, условиями питания и содержания в американской тюрьме", - сказал Бутин.
По его словам, в те дни, когда разрешено режимом, Мария занимается спортом, а с недавнего времени еще начала преподавать математику, английский язык, теорию вероятности и обществоведение для других женщин, отбывающих с ней тюремный срок.
Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение.
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий
29 июня, 12:52
Слуцкий провел телефонный разговор с Бутиной
В конце июня председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий провел телефонный разговор с Бутиной, отметив, что важно мобилизовать все правовые инструменты для сокращения срока ее пребывания в тюрьме. Глава комитета ГД добавил, что Бутина может выйти на свободу 25 октября.
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Дело Марии Бутиной в СШАМария БутинаРоссияСШАВ мире
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