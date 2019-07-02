Бутина в американской тюрьме похудела на 20 килограммов, заявил ее отец

БАРНАУЛ, 2 июл - РИА Новости. Россиянка Мария Бутина, осужденная в США, за время нахождения в американской тюрьме потеряла почти 20 килограмм и сейчас весит чуть более 40 килограмм, рассказал РИА Новости отец Марии Валерий Бутин.

"При росте 170 сантиметров ее вес составляет чуть больше 40 килограмм. Потеря веса связана, прежде всего, со стрессом, условиями питания и содержания в американской тюрьме", - сказал Бутин.

По его словам, в те дни, когда разрешено режимом, Мария занимается спортом, а с недавнего времени еще начала преподавать математику, английский язык, теорию вероятности и обществоведение для других женщин, отбывающих с ней тюремный срок.

Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение.