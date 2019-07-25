Биография Василия Шукшина

Советский писатель, кинорежиссер, сценарист и актер Василий Макарович Шукшин родился 25 июля 1929 года в селе Сростки Бийского района Алтайского края.

Его родители были крестьянами. В 1933 году отец был арестован. Оставшись с двумя маленькими детьми, Мария Шукшина вскоре вышла замуж повторно за односельчанина Павла Куксина, который погиб на фронте в 1942 году.

В 1944 году по окончании семи классов Сросткинской школы Василий Шукшин поступил в Бийский автомобильный техникум, но впоследствии вынужден был бросить учебу, чтобы кормить семью.

В 1947-1949 годах работал слесарем-такелажником и разнорабочим на заводах Калуги и Владимира.

В 1949-1953 годах проходил срочную службу матросом на Балтийском флоте, радистом на Черноморском флоте.

В 1953 году был демобилизован с флота из-за обнаружившейся язвы желудка, вернулся в село Сростки. Сдал экстерном экзамены на аттестат зрелости в сросткинской средней школе.

С 1953 года по 1954 год работал в сельской школе учителем русского языка, литературы и истории, одновременно выполняя обязанности директора.

В 1960 году окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института (ныне университет) кинематографии, мастерская Михаила Ромма.

В кино дебют Шукшина как актера состоялся в 1956 году в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон", где он сыграл в эпизоде – изобразил выглядывающего из-за плетня матроса. Затем Шукшин исполнил главную роль в фильме Марлена Хуциева "Два Федора" (1959). За короткий период Шукшин снялся в целом ряде картин – "Золотой эшелон" (1959), "Простая история" (1960), "Когда деревья были большими" (1961), "Аленка" (1961), "Мишка, Серега и я" (1961), "Мы, двое мужчин" (1962). В качестве актера Шукшин также снимался в фильмах "Журналист" (1967), "Комиссар" (1967), "У озера" (1969), "Освобождение" (1970-1971) и других.

Параллельно с успехами в кино довольно успешно складывалась и литературная судьба Шукшина. С третьего курса института, по совету Михаила Ромма, он стал рассылать свои рассказы по столичным редакциям. В 1958 году в журнале "Смена" был опубликован его рассказ "Двое на телеге". В начале 1960-х годов литературные произведения Шукшина одно за другим стали выходить в свет – рассказы "Правда", "Светлые души" и "Степкина любовь".

В 1963 году в издательстве "Молодая гвардия" вышел первый сборник Шукшина под названием "Сельские жители".

В том же году в журнале "Новый мир" были напечатаны два его рассказа: "Классный водитель" и "Гринька Малюгин". На основе этих рассказов Шукшин вскоре написал сценарий своего первого полнометражного фильма "Живет такой парень", который вышел на экраны в 1964 году. Главную роль шофера Паши Колокольникова сыграл однокурсник по учебе во ВГИКе Леонид Куравлев, которого Шукшин снимал в своей дипломной работе "Из Лебяжьего сообщают" (1960). Картина получила восторженные отклики публики и получила главный приз на Международном кинофестивале в Венеции на конкурсе детских и юношеских фильмов.

Рассказы Шукшина составили несколько сборников: "Сельские жители" (1963), "Там вдали" (1968), "Земляки" (1970), "Характеры" (1973), "Беседы при ясной луне" (1974).

В 1965 году вышел его роман "Любавины" о путях и судьбах крестьянства. Роман "Я пришел дать вам волю" (1971) был написан параллельно с киносценарием о Степане Разине, но снять фильм Шукшину так и не довелось.

В кино в 1966 году на экранах появился новый фильм Шукшина "Ваш сын и брат", который был удостоен Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.

В 1972 году был снят фильм "Печки-лавочки", где Шукшин выступил вновь в качестве режиссера, сценариста и исполнителя главной роли.

В начале 1970-х годов Шукшин написал драматургические произведения "Повесть для театра", "Энергичные люди" (1973), повесть "А поутру они проснулись" (1973, не завершена). Он обратился к жанру философской притчи в повести-сказки "Точка зрения" (1974) и "До третьих петухов: Сказка про Ивана-дурака, как он ходил за тридевять земель набираться ума-разума".

Самое зрелое из крупных произведений Шукшина – киноповесть "Калина красная" (1973), которая была экранизирована автором в 1974 году и стала его последней режиссерской работой. В фильме Шукшин блестяще исполнил главную роль, сама картина вызвала большой интерес у зрителей, став для многих потрясением. На VII Всесоюзном кинофестивале в Баку в апреле 1974 года картина "Калина красная" была награждена главным призом.

Последней актерской работой Шукшина в кино стала главная роль Петра Лопахина в эпопее Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину" по роману Михаила Шолохова.

2 октября 1974 года во время съемок этого фильма в каюте теплохода "Дунай" в станице Клетской Волгоградской области Василий Шукшин скоропостижно скончался. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Василий Шукшин – заслуженный деятель искусств РСФСР (1969), лауреат Государственной премии СССР (1971). Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1967). В 1976 году посмертно Василий Шукшин был удостоен Ленинской премии.

После смерти Шукшина в 1975 году вышли его сборники "Брат мой" и "Избранные произведения" в двух томах, которые писатель успел в основном составить сам.

Именем Шукшина названы улица и Театр драмы в Барнауле.

В память о писателе ежегодно проводится Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" . История фестиваля начиналась с "Шукшинских чтений", которые впервые были проведены в 1976 году. С 1999 года в рамках "Шукшинских дней" проводится Шукшинский кинофестиваль.

В 1978 году на родине Василия Шукшина – в селе Сростки Алтайского края был открыт Всероссийский мемориальный музей-заповедник Шукшина.

В 2004 году в селе Сростки на горе Пикет ему был установлен памятник работы Вячеслава Клыкова.

Василий Шукшин был женат на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. От этого брака у него остались дочери Мария и Ольга.

У режиссера также осталась дочь Екатерина от Виктории Софроновой, дочери писателя Анатолия Софронова.