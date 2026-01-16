Рейтинг@Mail.ru
Умер оператор Анатолий Заболоцкий
Культура
 
20:03 16.01.2026
Умер оператор Анатолий Заболоцкий
Умер оператор Анатолий Заболоцкий - РИА Новости, 16.01.2026
Умер оператор Анатолий Заболоцкий
Оператор Анатолий Заболоцкий, снявший фильмы "Калина красная", "Альпийская баллада" и "Через кладбище", ушел из жизни в возрасте 90 лет
Культура
Умер оператор Анатолий Заболоцкий

Оператор Анатолий Заболоцкий умер в возрасте 90 лет

Анатолий Заболоцкий. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Оператор Анатолий Заболоцкий, снявший фильмы "Калина красная", "Альпийская баллада" и "Через кладбище", ушел из жизни в возрасте 90 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.
"Шестнадцатого января 2026 года на 91-м году ушёл из жизни член Союза кинематографистов России, кинооператор, режиссёр, заслуженный деятель искусств БССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, заслуженный деятель искусств Республики Хакасия Анатолий Дмитриевич Заболоцкий", - говорится в сообщении в Telegram-канале союза.
В Союзе кинематографистов напомнили, что он участвовал в создании 15 художественных и восьми документальных фильмов. Работал с режиссёрами Василием Шукшиным, Александром Миндадзе, Вадимом Абдрашитовым. Среди его работ: "Альпийская баллада", "Через кладбище", "Печки-лавочки", "Калина красная", "Слово для защиты", "Целуются зори", "Обрыв" и другие. Выступил также как актёр в фильмах "Слово для защиты", "Печки-лавочки", как сценарист и режиссёр документального фильма "Слово матери" (1979).
Заболоцкий также был обладателем Премии Ленинского комсомола — за фильм "Слово для защиты". Награждён Международной премией Андрея Первозванного "За Веру и Верность" (2005).
 
